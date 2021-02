MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW/ - La société des Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) veille à la gestion de projets importants, tels que la déconstruction du pont Champlain d'origine, tout en assurant la viabilité des infrastructures de son portefeuille et la mobilité sécuritaire des usagers. Fort de ses 40 ans de leadership et d'un solide programme de recherche et développement, PJCCI développe et met en œuvre des techniques novatrices pour améliorer la durabilité de l'infrastructure des ponts de Montréal tout en préservant l'environnement et les écosystèmes locaux. Le conseil d'administration de PJCCI jouera un rôle clé dans la définition de l'orientation stratégique de l'organisation et la supervision de sa gestion globale.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui les nominations de Madame Catherine Lavoie à titre de présidente du conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) et de Madame Lesley Antoun à titre d'administratrice.

Madame Catherine Lavoie remplace Monsieur Paul Kefalas, dont le mandat à la présidence du conseil d'administration de PJCCI s'est terminé le 5 novembre 2020. La ministre McKenna l'a remercié pour son dévouement au service de l'organisation et lui a souhaité bonne chance dans ses projets futurs.

Madame Lavoie possède plus de 25 ans d'expérience à la direction d'entreprises privées et d'organismes à but non lucratif dans les domaines des infrastructures et de l'industrie du béton et du bitume. Depuis 2015, Madame Lavoie est présidente et directrice générale du Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU). Elle a fait son entrée au conseil d'administration de PJCCI en 2017 à titre d'administratrice et, en juin 2018, elle en est devenue la présidente adjointe.

Madame Lesley Antoun est une entrepreneure et gestionnaire qui compte plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de programmes, la gestion de risques et le développement de partenariats auprès de multinationales, de sociétés privées et d'organisations des Premières nations. Madame Antoun a aussi une bonne expérience des conseils d'administration, dont celui de l'association des anciens de l'Université Concordia, auquel elle appartient depuis septembre 2020.

Ces nominations reflètent bien la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche mise sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui met l'accent sur l'atteinte de la parité entre les sexes et reflète la diversité du Canada.

Citation

« J'ai le plaisir d'annoncer les nominations de Madame Catherine Lavoie à titre de présidente du conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) et de Madame Lesley Antoun à titre d'administratrice. Le pont Jacques Cartier et le pont Champlain d'origine sont des symboles emblématiques du passé et du présent de Montréal et PJCCI joue un rôle important dans la gestion sécuritaire et durable de ces ponts et ainsi que d'autres infrastructures fédérales à Montréal. L'expérience de Catherine en tant que chef de file en infrastructure et l'expérience de Lesley dans la création de partenariats sont des atouts considérables pour le succès continu de PJCCI. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La société PJCCI, une société d'État indépendante du gouvernement, rend des comptes au Parlement par l'entremise de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

La société PJCCI est propriétaire-exploitante de cinq corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal :

l'estacade du pont Samuel-De Champlain ;

;

le pont Jacques-Cartier;



le tunnel de Melocheville ;

;

le pont Honoré- Mercier (portion fédérale);

(portion fédérale);

l'autoroute Bonaventure (portion fédérale).

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Tél. : 613-941-0660, Adresse courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca