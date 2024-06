Nominations au conseil d'administration de la CSF : mandat 2024-2025

M. Sylvain De Champlain, nouveau président du conseil, M. Jean-Philippe Vézina et Mme Nancy Chahwan nommés à la vice-présidence

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière (la « CSF » ou la « Chambre ») a tenu cette semaine sa première rencontre depuis les élections du 23 mai dernier. À cette occasion, les membres du conseil ont nommé M. Sylvain De Champlain à titre de président du conseil. M. Jean-Philippe Vézina a également été nommé 1er vice-président et Mme Nancy Chahwan, 2e vice-présidente, tous deux pour un premier mandat d'un an.

« Je suis honoré de ma nomination et je remercie chaleureusement mes collègues pour cette marque de confiance, a dit le nouveau président du conseil, M. De Champlain. Je suis fier d'occuper cette fonction durant l'année où la Chambre souligne son 25e anniversaire. Le modèle d'encadrement multidisciplinaire des intermédiaires en services financiers, unique au Canada, nous permet d'être une valeur ajoutée pour la protection des consommateurs québécois. Mes collègues du conseil et moi-même avons hâte de mettre en œuvre le plan stratégique 2024-2026 qui va renforcer encore davantage l'influence positive de la Chambre. »

« Je veux également féliciter Mme Chahwan et M. Vézina pour leur nomination à la vice-présidence du conseil, et j'en profite pour remercier vivement M. Gino-Sébastian Savard, au nom du conseil et de la Chambre, pour ses mandats à titre de président du conseil. L'engagement de nos administrateurs contribue à faire de la Chambre un organisme d'autoréglementation crédible et respecté », a-t-il ajouté.

Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la Chambre, a déclaré : « Nous sommes ravis de la nomination de M. Sylvain De Champlain en tant que nouveau président du conseil. Son leadership et son dévouement envers notre mission seront des atouts précieux pour la réalisation de notre plan ambitieux des prochaines années. Félicitations également à Mme Chahwan et M. Vézina pour leur nomination à la vice-présidence. Ensemble, nous continuerons d'offrir une valeur ajoutée pour la protection des consommateurs de produits et services financiers et le développement professionnel de nos membres. »

Dans le cadre des élections de cette année, un deuxième tour de scrutin se tiendra jusqu'au 18 juin afin d'élire un membre représentant la discipline de courtage en épargne collective. Cette personne se joindra au conseil qui, rappelons-le, est constitué de huit membres élus par leurs pairs et de cinq administrateurs indépendants nommés par le ministre des Finances du Québec.

À l'heure actuelle, les membres siégeant au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière pour le mandat 2024-2025 sont :

M. Mario Albert

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

M. Guy Barbeau, MBA, CCP

Administrateur élu - Assurance collective de personnes

M. Richard Blain, MBA, IAS.A, Fellow CRHA

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

Mme Nancy Chahwan

Administratrice indépendante nommée par le ministre des Finances

M. Sylvain De Champlain, A.V.A, Pl. Fin.

Administrateur élu - Courtage en épargne collective

Mme Chantal Jobin, B.A.A., CPA, CGA

Administratrice élue - Courtage en plans de bourses d'études

M. Jean-Sébastien Jutras, Pl. Fin.

Administrateur élu - Assurance de personnes

M. Eddie Leschiutta, FCPA, IAS.A

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

Mme Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC

Administratrice indépendante nommée par le ministre des Finances

M. Alain C. Roy, A.V.C., B.B.A.

Élu par l'assemblée des membres de la CSF

M. Gino-Sebastian Savard, B.A., A.V.A.

Administrateur élu - Assurance de personnes

M. Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc., CIM

Administrateur élu - Planification financière

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (Chambre) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

