Nominations à la STQ - Un nouveau président du conseil d'administration et le renouvellement d'une membre pour la société d'État

QUÉBEC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer que le Conseil des ministres a nommé, mercredi dernier, M. Pascal Tessier-Fleury, membre indépendant et président du conseil d'administration. Mme Mélanie Leblanc a, quant à elle, été nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration.

Membre du conseil d'administration de la STQ depuis 2017, M. Tessier-Fleury possède déjà une fine connaissance de l'organisation. Également membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, il est directeur général et vice-président aux finances de Petal Solutions inc. Au cours des 20 dernières années, il a œuvré au sein de diverses organisations en finances et en comptabilité. Actif dans sa communauté, il est aussi membre du comité innovation et développement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et mentor pour les entrepreneurs auprès de Sage Mentorat d'affaires. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une licence en comptabilité de l'Université Laval.

Renouvelée pour un nouveau mandat, Mme Leblanc est également membre du conseil d'administration de la STQ depuis 2017. Après avoir navigué au Canada et à l'international pendant quelques années et travaillé à l'Institut maritime du Québec (IMQ), d'abord comme enseignante à compter de 2008, puis comme directrice adjointe du Service aux élèves de 2012 à 2019, Mme Leblanc a été nommée directrice de l'IMQ en juin 2019. En plus d'animer et de diriger les équipes multidisciplinaires sous son autorité, elle a notamment pour fonctions de représenter l'établissement dans le milieu maritime, de présider le comité de gestion de l'IMQ et de siéger au comité de direction du Collège de Rimouski. Elle est également vice-présidente du conseil d'administration d'Innovation maritime et administratrice de celui de la Fondation de l'IMQ.

Conseil d'administration de la STQ

Rappelons que le conseil d'administration est présentement constitué de Mmes Chantal Gagné et Nancy Leblanc et de MM. Serge Laflamme, Hugo Legris-Tremblay et Jean-François Mongeau, ainsi que du PDG de la STQ, M. Stéphane Lafaut.

Le conseil d'administration de la STQ établit les orientations stratégiques et s'assure de leur mise en application. De plus, il détermine les objectifs généraux pour l'accomplissement de la mission de la STQ et veille à la performance de celle-ci.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Simon Laboissonnière, Responsable des communications, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483, Cellulaire : 418 508-9641, [email protected], Traversiers.com