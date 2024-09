TORONTO , le 19 sept. 2024 /CNW/ - Greg Northcott est nommé directeur général d'Egis au Canada pour développer la présence du Groupe au Canada, selon des objectifs ambitieux de croissance.

Greg Northcott, directeur général d'Egis au Canada (Groupe CNW/Egis) Terry Lefebvre, Egis directeur financier nord-américain (Groupe CNW/Egis)

« Nous sommes heureux d'accueillir Greg dans l'équipe de direction. Il dispose d'une riche expérience dans notre secteur et a démontré dans ses postes précédents ses qualités de leadership et sa capacité à développer une vision stratégique. Il connaît parfaitement les défis et les opportunités auxquels nous sommes confrontés et sa connaissance du Canada va permettre de stimuler notre croissance et de remporter des succès sur ce marché clé. », a déclaré James Chopty, Directeur exécutif de la région Amériques et Pacifique à Egis.

Nous sommes également heureux d'annoncer d'annoncer la nomination de Terry Lefebvre au poste de directeur financier nord-américain.

Greg Northcott

Gregory Northcott a une expérience de plus de 20 ans dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction et des services environnementaux. Gregory a occupé de nombreux postes stratégiques, dont celui de vice-président exécutif chez MasTec Canada Inc. et de directeur des opérations chez WSP Canada Inc. Son expertise en planification stratégique, excellence opérationnelle et optimisation des résultats a conduit à des améliorations significatives de l'engagement des clients, de la rentabilité et de génération de trésorerie. Gregory est reconnu pour son leadership dans les grands projets d'infrastructure à travers le Canada, promouvant une culture de sécurité et d'inclusivité.

Terry Lefebvre

Terry Lefebvre est un professionnel de la finance chevronné avec une riche expérience dans l'exploitation de la transformation numérique pour stimuler la rentabilité et la croissance. Il possède également une expérience significative en fusions et acquisitions et en intégration, ce qui sera crucial pour notre Groupe qui poursuit une politique active de croissance organique et externe. Précédemment, Terry a été directeur financier par intérim chez WSP Canada et consultant exécutif chez CTL Consulting. Sa capacité à créer des outils de reporting financier numérique interactifs et à rationaliser les opérations a conduit à des améliorations substantielles de la rentabilité. Le leadership de Terry en finance et en opérations sera crucial pour améliorer la santé financière et la performance commerciale d'Egis en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis d'accueillir Gregory et Terry dans notre équipe de direction », a déclaré James Chopty, Directeur exécutif de la région Amériques et Pacifique à Egis. « Leur expertise combinée et leurs réussites prouvées dans leurs domaines respectifs seront des atouts pour la réussite de notre croissance et la mise en place de notre politique d'innovation. »

À propos d'Egis

Egis est un acteur international actif dans l'architecture, le conseil, l'ingénierie de la construction et les services de mobilité. Nous créons et exploitons des infrastructures et des bâtiments intelligents qui répondent à l'urgence climatique et contribuent à un développement territorial plus équilibré, durable et résilient.

Présent dans 100 pays, Egis met l'expertise de ses 19 500 employés au service de ses clients et développe des innovations de pointe accessibles à tous les projets. Grâce à sa large gamme d'activités, Egis est un acteur clé dans l'organisation collective de la société et l'environnement de vie des citoyens du monde entier.

