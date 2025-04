TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - Egis, une entreprise mondiale de premier plan dans les domaines de l'architecture, du conseil, de l'ingénierie de la construction, des opérations et des services de mobilité, a annoncé la nomination de Alaa AbuSiam en tant que nouveau Directeur exécutif de la Région Amériques, couvrant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Cette décision stratégique s'inscrit dans le cadre de la réorganisation plus large d'Egis sous le plan Impact the Future, conçu pour positionner le Groupe parmi les 10 meilleures entreprises d'ingénierie de construction au monde et doubler son chiffre d'affaires d'ici 2029.

Alaa AbuSiam, Directeur exécutif de la Région Amériques chez Egis (Groupe CNW/Egis)

Le Groupe, dirigé par Laurent Germain, Directeur Général, a divisé la région Amériques Pacifique (AMPAC) pour former une nouvelle région Amériques.

Alaa AbuSiam, précédemment Directeur exécutif de la région Moyen-Orient et Asie du Sud (MESA), a été nommé Directeur exécutif de la nouvelle région Amériques. Il est membre du Comité exécutif du Groupe.

L'ancien Directeur exécutif de l'AMPAC, James Chopty, a été nommé Directeur des Opérations du Groupe, un nouveau rôle exécutif créé pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la performance financière chez Egis.

Laurent Germain, Directeur Général du Groupe Egis, a noté que « Ce changement concentre le Groupe sur le développement de la région et met davantage l'accent sur nos plans de croissance pour les Amériques en général et en particulier le Canada. Nous sommes sur une trajectoire d'expansion significative pour la région, et avec la nomination d'Alaa, nous sommes prêts pour poursuivre notre avancée. Il a l'expérience et les connaissances nécessaires pour atteindre nos objectifs, a obtenu des résultats significatifs chez Egis au Moyen-Orient, et nous sommes sur une trajectoire similaire au Canada. »

Alaa AbuSiam, un chef de file distingué dans l'industrie de la construction et de l'ingénierie, est à la tête d'Egis au Moyen-Orient et en Asie du Sud depuis 2021. Sous sa direction, Egis a connu une croissance remarquable, consolidant sa position de chef de file dans l'industrie. Il a mis en œuvre une transformation stratégique profonde dans la région MESA, axée sur la croissance et le développement des talents régionaux, dirigeant avec succès l'acquisition et l'intégration de six grandes entreprises régionales, tout en favorisant la croissance organique et en constituant des équipes dans des marchés complexes. Par conséquent, Engineering News-Record (ENR) a classé Egis comme la 5ème meilleure entreprise d'ingénierie du Moyen-Orient.

Alaa AbuSiam a déclaré : « Je suis impatient de relever ce nouveau défi : stimuler la croissance, avoir un impact positif et établir des partenariats solides à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Egis a déjà un historique en Amérique du Nord et je souhaite rapidement étendre notre présence sur le marché. Nous visons à investir plus de 800 millions de dollars américains dans des acquisitions régionales afin d'atteindre 1,1 milliard de dollars de ventes d'ici 2028, et ce, en soutenant des projets locaux et en favorisant la création d'emplois. »

Alaa a rejoint Egis en 2020, où il a d'abord occupé le poste de Directeur des Opérations pour le Moyen-Orient. Il a supervisé l'exécution et la livraison des projets pour les clients de la région, défendant avec passion les services d'ingénierie pour la création d'un monde meilleur, plus sûr, plus sain et plus connecté. Il a ensuite été nommé Directeur exécutif pour le Moyen-Orient.

Alaa est titulaire d'un Baccalauréat en Sciences du génie électrique de l'Université Al-Balqa' en Jordanie, d'un diplôme de développement accéléré pour dirigeants de l'Université Rice et d'un MBA exécutif de l'Université d'Oxford. Ses qualifications incluent également des certifications en transformation numérique, leadership et innovation du MIT, ainsi que des programmes avancés de stratégie d'affaires à la Harvard Business School. Enfin, il a complété le International Directors Programme à l'INSEAD.

Alaa est un professionnel de la gestion de projet/Project Management Professional (PMP)® et un professionnel du changement climatique certifié / Certified Climate Change Professional (CC-P). Il est membre de l'Association of Climate Change Officers, Society of Engineers aux Émirats Arabes Unis, du Project Management Institute, et de réseaux universitaires d'élite, dont l'Oxford Business Alumni.

À propos d'Egis

Egis est un acteur international majeur de l'architecture, du conseil, de l'ingénierie de la construction, de l'exploitation et des services de mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et des bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l'urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.



Nos 20 500 employés opèrent dans plus de 100 pays, mettant à profit leur expertise pour développer et fournir des innovations et des solutions de pointe à nos clients. Par la diversité de nos domaines d'intervention, nous sommes un acteur clé de l'organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le monde entier.

