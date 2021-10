Nomination - Simon Clément nommé président du C.A. des Créations Pyro, producteur des Grands Feux Loto-Québec

QUÉBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les Créations Pyro, producteur des Grands Feux Loto-Québec, ont le plaisir d'annoncer la nomination de Me Simon Clément, associé directeur au bureau de Québec de Lavery Avocats, à titre de président de son conseil d'administration.

Me Clément œuvre depuis plus de 20 ans en droit des affaires ainsi qu'en litige. Il est également reconnu pour son expertise en acquisitions et ventes d'entreprises et d'actifs. En plus de veiller à la gestion du bureau de Lavery Avocats de Québec, Me Clément est aussi impliqué dans la communauté d'affaires de Québec, notamment à titre de président de la section Québec du Club M&A.

La rigueur, la ténacité et le sens des affaires du nouveau président du conseil d'administration contribueront sans aucun doute à propulser la prochaine édition des Grands Feux Loto-Québec de 2022 qui se réalisera dans un contexte unique de relance de l'industrie touristique.

Un conseil d'administration renouvelé

À la suite de l'assemblée générale annuelle, M. Claude Savard, Vice-président, services financiers à l'entreprise de la région de Québec chez RBC continue son implication au sein de l'organisation tandis que de nouveaux administrateurs se joignent au conseil :

Fanny Truchon , Directrice générale des activités mondiales, Creaform

, Directrice générale des activités mondiales, Creaform Caroline Lepage , Vice-présidente exécutive - AGORA OPUS3

, Vice-présidente exécutive - AGORA OPUS3 Jérôme Jolicoeur, Associé et vice-président - Groupe immobilier Tanguay

L'organisation remercie chaleureusement M. Martin Jacques, président sortant, pour son engagement et son importante contribution au développement et au succès des Grands Feux Loto-Québec au cours des neuf dernières années, ainsi que les administrateurs sortants pour leur engagement et leur appui à faire rayonner ce grand événement.

« Après deux ans de pause forcée, c'est en force que reviendra cette série d'événements pyromusicaux sur notre magnifique fleuve Saint-Laurent pour le plus grand bonheur des touristes et des citoyens de la Capitale-Nationale. L'apport de l'industrie du divertissement à la vitalité économique de la région est une évidence pour moi et je me sens privilégié de pouvoir y contribuer via Les Créations Pyro accompagné par des administrateurs d'expertise et des gens d'action ! » mentionne le président du conseil, Me Simon Clément.

Une expérience distinctive de calibre mondial

Créé en 1995, l'événement des GFLQ offre gratuitement depuis 2012 des spectacles pyromusicaux à grand déploiement à partir du fleuve Saint-Laurent. Ces prestations de calibre international constituent le parfait trait d'union entre Québec et Lévis et attirent chaque année, des centaines de milliers de personnes le long des deux rives.

SOURCE Grands Feux Loto-Québec

Renseignements: Source : Les Créations Pyro, producteur des Grands Feux Loto-Québec; Pour information : 418-692-3736, [email protected]