LES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC DÉBUTENT DEMAIN!

QUÉBEC, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Les Grands Feux Loto-Québec (GFLQ), le seul événement majeur entièrement gratuit de la grande région de Québec, débutent demain et tiendront huit événements grandioses du 1er au 24 août. Tous les mardis et les jeudis soirs, les amateurs de spectacles pyromusicaux seront transportés dans un univers fascinant, sous des thématiques festives! Ne manquez surtout pas la grande finale qui se déroulera le samedi 24 août et dont les activités débuteront dès midi.

Grands Feux Loto-Québec Crédit photo André-Olivier Lyra (Groupe CNW/Grands Feux Loto-Québec)

« Notre équipe prend plaisir, encore cette année, à mettre le fleuve et les quais au cœur de cet événement festif gratuit. Artistes de cirque, DJ, camions de rue, animation, créativité et assurément bien des émotions seront au rendez-vous! », précise Jean-François Archambault, directeur événementiel chez Créations Pyro.

Nous invitons toute la population de la grande région de la Capitale-Nationale à venir profiter dès 18h de l'animation sur le quai Paquet à Lévis, ainsi qu'à la Place des canotiers du côté de Québec. Une succession d'artistes de rue et de l'animation déambulatoire sont au menu pour assurer une ambiance festive et colorée de chaque côté du fleuve. La fête se poursuit ainsi sur les quais jusqu'à ce que la magie des feux d'artifices prenne vie à 22 heures.

À nouveau cette année, grâce à notre partenaire BLVD 102.1, il sera possible de syntoniser la musique des spectacles qui sera retransmise en direct.

LES THÉMATIQUES DE L'ÉTÉ 2024

JEUDI 1er AOÛT : CARNAVAL DE RIO

Plongez au cœur de la féérie éblouissante du Carnaval de Rio et laissez-vous emporter par l'authentique esprit carioca ! Profitez d'une soirée animée au son de la samba et arborez vos plus belles plumes pour célébrer l'été avec éclat.

MARDI 6 AOÛT : SOIRÉE DE NOCES

Je t'aime, un peu, beaucoup, à la folie! Venez célébrer une soirée exceptionnelle sous le signe de l'amour, lors d'un party de noce inoubliable. Émerveillez-vous devant un spectacle pyromusical unique pour une ambiance romantique assurée.

JEUDI 8 AOÛT : EXTRAVAGANZA

Sortez vos couleurs et vos paillettes pour une soirée EXTRAVAGANZA, célébrant l'égalité et la diversité ! Admirez des feux d'artifice spectaculaires et une programmation musicale éclatante, à l'image de la splendeur d'une perruque de Drag Queen.

MARDI 13 AOÛT : RETOUR AUX ANNÉES 60

Plongez dans le passé pour revivre l'effervescence des années soixante. Enfilez vos tenues les plus psychédéliques, laissez-vous emporter par la musique et la magie d'un spectacle pyromusical extraordinaire, dans l'esprit de paix et d'amour de Woodstock.

JEUDI 15 AOÛT : YEEHAW!

Chaussez vos bottes et mettez votre plus beau chapeau de cow-boy pour une soirée authentique digne du Stampede ! Imprégnez-vous de l'ambiance musicale country et vibrez au rythme de l'Amérique du Nord devant un spectacle de feux d'artifice sensationnel.

MARDI 20 AOÛT : CÉLÉBRATIONS SPORTIVES

Prêts? Joignez-vous à nous pour célébrer le monde du sport sous toutes ses formes lors de cette soirée incroyable tout en assistant aux Jeux Olympiques des spectacles pyromusicaux ! Assistez à une performance unique de feu d'artifice sur des sons énergiques.

JEUDI 22 AOÛT : NOËL D'ÉTÉ

Qui a dit qu'on ne pouvait pas célébrer Noël en août ? Mettez de côté vos bonnets de laine et enfilez vos casquettes pour assister à un incroyable feu d'artifice, accompagné des chansons les plus emblématiques de Noël.

GRANDE FINALE SAMEDI 24 AOÛT : FÊTE FORAINE

Retrouvez l'insouciance de l'enfance en vous laissant émerveiller par un spectacle pyromusical, tout en dégustant une délicieuse barbe à papa à la fête foraine. Laissez-vous transporter par une atmosphère musicale empreinte d'émotions lors de notre Grande finale!

Nouveautés

Deux nouveautés importantes sont mises de l'avant cette année. En effet, les visiteurs pourront profiter d'une animation déambulatoire et de plus d'activités sur les quais alors qu'artistes de rue, musiciens, DJ et même des cuisiniers, se succèderont pour assurer une ambiance de fête.

L'organisation réserve également une surprise de taille au public alors que les quatre derniers spectacles pyromusicaux seront bonifiés par l'ajout de projections laser en complémentarité aux feux pour des effets visuels grandioses!

Forfaits en vente

Bien que l'événement soit entièrement gratuit, plusieurs partenaires offrent la possibilité aux festivaliers d'optimiser leur expérience en proposant divers forfaits et activités. Il est également possible de se procurer des billets en quantité limitée pour les zones de chaises réservées situées à Québec et à Lévis.

Des navettes qui facilitent la vie

Nous vous encourageons à vous rendre sur les sites en utilisant le transport en commun ou le transport actif.

Le secteur du Vieux-Port est desservi par les parcours 1 et 11 et les parcours Métrobus 800, 801 et 807 sont également de bonnes options pour s'y rendre. La Société de transport de Lévis offre, quant à elle, des navettes vers le Quai Paquet à partir du stationnement Desjardins pour chaque soirée des Grands Feux.

Développement durable

Les Grands Feux Loto Québec ont pris l'engagement d'intégrer le développement durable à leur ADN et disposent d'un plan rigoureux en la matière depuis 2022. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'être le premier événement pyrotechnique au monde à avoir obtenu la certification Biosphère, une organisation de gestion et de certification de la durabilité reconnue internationalement. Biosphère représente aujourd'hui la plus grande communauté internationale de destinations et d'entreprises axées sur le développement durable.

Des partenaires de choix

L'implication et la précieuse contribution des partenaires permettent de présenter un événement entièrement gratuit et accessible à toute la population et aux visiteurs dans la grande région de la Capitale-Nationale.

Les GFLQ peuvent compter, pour cette 28e édition, sur l'engagement de Loto-Québec, RBC, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Tourisme Québec, Destination Québec cité, le Port de Québec, le Groupe Océan, Croisières AML, la Commission de la Capitale-Nationale, la Société des Traversiers du Québec, ainsi que de nombreux autres partenaires privés et médias.

À propos des Grands Feux Loto-Québec

Événement fondé en 1995, les Grands Feux Loto-Québec proposent, chaque été, des spectacles pyromusicaux de calibre international qui unissent les villes de Québec et de Lévis. Tirées d'une barge stabilisée au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année près de 1 000 000 visiteurs d'ici et d'ailleurs le long des deux rives et illuminent de façon flamboyante un décor magistral. L'événement est organisé depuis 2012 par Les Créations Pyro, OBNL créé la même année à Québec.

