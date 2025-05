LES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC DÉVOILENT LES HUIT THÉMATIQUES ÉCLATÉES DE LEUR 29e ÉDITION!

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Les Grands Feux Loto-Québec (GFLQ) sont ravis de dévoiler les thématiques festives et hautes en couleur qui feront vibrer le cœur de la Capitale-Nationale du 31 juillet au 23 août 2025.

Grands Feux Loto-Québec (Groupe CNW/Grands Feux Loto-Québec)

Pendant huit soirées inoubliables, la place des Canotiers à Québec et le quai Paquet à Lévis s'animeront grâce à des activités rassembleuses et entraînantes, mettant à l'honneur les talents et les artisans d'ici. Entièrement gratuites, ces animations feront monter l'ambiance sur les deux rives avant les célèbres spectacles pyromusicaux qui illumineront le ciel en soirée. Une programmation éclectique, vivante et inclusive, à l'image de notre Capitale-Nationale.

Chaque soir, dès 18 h, le public pourra profiter :

d'une ambiance musicale électrisante, grâce à des DJs, groupes et musiciens;

de camions-restaurants et de bars;

d'animations thématiques éclatées sur l'ensemble des sites;

de prestations mettant en vedette le talent exceptionnel des artistes d'ici.



La journée du samedi 23 août offrira une programmation spéciale qui débutera dès midi, avec une foule d'activités pour célébrer cette grande finale. Avis aux amateurs de country - ce sera une journée à ne pas manquer!

Soirée d'ouverture

Jeudi 31 juillet : Carnaval Mardi Gras

Pour lancer cette 29e édition, embarquez pour un voyage festif inspiré du plus célèbre des carnavals : le Mardi Gras de La Nouvelle-Orléans! Au programme : performances artistiques et musicales, animations surprenantes et un défilé flamboyant qui fera vibrer les sites aux rythmes colorés du carnaval. À vos masques, perles et paillettes!

Mardi 5 août : Cabane à Sucre

C'est le temps des sucres aux Grands Feux Loto-Québec! Au menu : délices à l'érable, musique traditionnelle, prestations de cuillère, rigodon et autres activités typiquement québécoises pour réchauffer les cœurs et les esprits. Enfilez votre chemise à carreaux, ça va swinger!

Jeudi 7 août : Party Pyjama

Sortez votre plus beau pyjama pour une soirée complètement déjantée! L'objectif : battre le record du monde du plus grand rassemblement de personnes en pyjama. Pas de panique si vous oubliez le vôtre -- la boutique éphémère Pop Underwear sera là pour vous proposer le parfait look douillet. Et ce n'est pas tout : surprises, jeux et nostalgie garantis… comme dans vos soirées pyjama d'enfance!

Mardi 12 août : Art de Rue

Place à la créativité et à l'expression urbaine sous toutes ses formes! Graffitis en direct, salon de barbier, compétition de danse et bien plus : les sites des Grands Feux se transforment en véritable carrefour culturel à ciel ouvert. Une ambiance électrique et des artistes inspirants : ça promet!

Jeudi 14 août : Karaoké

À vos micros! C'est le moment de briller lors de notre soirée thématique karaoké. Des talents cachés risquent bien d'émerger, tandis que les grands classiques du genre vous feront chanter à tue-tête. Attention : vos cordes vocales pourraient ne pas s'en remettre!

Mardi 19 août : Ibiza

Préparez-vous à une soirée électro! Sortez vos tenues fluo et vos lunettes de soleil : la piste vous attend pour une nuit endiablée. Entre palmiers, rythmes ensoleillés et énergie festive, on célèbre l'été dans toute sa splendeur!

Jeudi 21 août : Saint-Patrick

Irlandais de cœur ou amateurs de bière, réjouissez-vous : la Saint-Patrick est de retour! Football celtique, défilé spectaculaire... l'ambiance promet d'être aussi joyeuse qu'à Dublin. Enfilez vos tenues vertes et laissez-vous emporter par le rythme de la danse irlandaise!

Grande finale

Samedi 23 août : Cowgirl

Sortez vos bottes et votre chapeau de cowboy, et préparez-vous à vivre une soirée complètement western! À l'horaire : cours de danse en ligne, prestation musicale 100% féminine, taureau mécanique et lancer du lasso -- de quoi éveiller la cowgirl qui sommeille en vous. En plus, les festivités débuteront dès midi. Yee-haw!

Bonifier son expérience

Bien que l'événement soit entièrement gratuit, plusieurs partenaires proposent d'optimiser votre expérience avec divers forfaits et activités. Des billets pour les zones de chaises réservées sont également disponibles pour une formule plus VIP, tant à Québec qu'à Lévis. Rendez-vous sur le site web des Grands Feux Loto-Québec pour les détails.

Opter pour le transport en commun

Pour faciliter les déplacements durant les événements, le Réseau de transport de la Capitale offrira plusieurs options, soit les services d'autobus réguliers et haute fréquence, les stationnements incitatifs ainsi que le service de vélopartage àVélo. À Lévis, la Société de transport de Lévis proposera un service de navettes lors de chaque événement.

Des partenaires de choix

Les GFLQ ont l'honneur de pouvoir compter sur des partenaires engagés, permettant la présentation d'un événement gratuit, inclusif et accessible à tous.

Les GFLQ bénéficient du précieux soutien de Loto-Québec, le Groupe Banque TD, le ministère du Tourisme, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Destination Québec cité, le Port de Québec, Groupe Océan, QSL, Croisières AML, la Commission de la Capitale-Nationale, la Société des Traversiers du Québec, ainsi que de nombreux autres partenaires privés et médias.

« Loto-Québec est heureuse de poursuivre sa collaboration avec les Grands Feux. Comme chacun des Rendez-vous Loto-Québec, les Grands Feux sont une occasion de choix pour se rassembler et se divertir. Nous invitons les festivaliers à se rejoindre pour profiter d'une programmation 100 % gratuite et riche en découvertes. Nous saluons aussi les efforts de l'organisation pour mettre en place diverses initiatives qui réduisent son impact environnemental. »

Éric Meunier, directeur de l'engagement sociétal, Loto-Québec

« La Ville de Lévis est très fière, une fois de plus, d'être partenaire de la 29e édition des Grands Feux Loto-Québec. Cet événement d'envergure illumine le fleuve, rassemble les citoyennes et citoyens de tous âges et contribue au rayonnement culturel et touristique de Lévis. Cette tradition estivale, qui attire chaque année des milliers de personnes, demeure un moment phare de la saison. »

Brigitte Duchesneau, conseillère municipale et membre du comité exécutif, Ville de Lévis

« Encore cette année, le Port de Québec est fier de collaborer avec les Grands Feux Loto-Québec pour offrir une expérience inoubliable au cœur de notre ville, surplombant le magnifique fleuve Saint-Laurent. C'est toujours un honneur d'accueillir sur nos quais cet événement festif et rassembleur, qui illumine le ciel et les visages de milliers de visiteurs. À tous celles et ceux qui prendront part à cette 29e édition, bienvenue chez nous! »

Olga Farman, présidente-directrice générale, Port de Québec

« Groupe Océan est fier d'être un partenaire clé des Grands Feux Loto-Québec, année après année. Nous sommes heureux de contribuer à la magie de cet événement exceptionnel en mettant à contribution nos équipements et l'expertise de nos équipages. C'est un privilège pour nous de participer concrètement à son succès et d'offrir, avec tous les partenaires, une expérience mémorable à la population. »

Jacques Tanguay, président et chef de la direction, Groupe Océan

« Cette édition des Grands Feux Loto-Québec se veut plus rassembleuse que jamais! Une fois de plus, la ville de Québec se transformera en scène grandiose pour une série de spectacles gratuits de calibre international, mêlant prouesses pyrotechniques, performances musicales et créations artistiques sur les deux rives. Cet événement incontournable, rendu possible grâce à l'appui de nos précieux partenaires, rayonnera au profit des touristes, des résidents, des artistes et des entrepreneurs d'ici. »

Simon Clément, président du conseil d'administration, Créations Pyro

« La période des Grands Feux Loto-Québec est toujours synonyme d'effervescence. Nos clients attendent avec impatience nos soupers-croisières, qui se concluent en beauté par d'impressionnants spectacles de feux d'artifice. C'est un privilège pour Croisières AML d'être partenaire de ces grands rassemblements et de faire vivre des expériences uniques depuis le plus beau point de vue qui soit : en plein cœur de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. »

Yan Hamel, président-directeur général, Croisières AML

À propos des Grands Feux Loto-Québec

Fondés en 1995, les Grands Feux Loto-Québec présentent chaque été des spectacles pyromusicaux de calibre international unissant les villes de Québec et de Lévis. Tirées depuis une barge stabilisée au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année plus d'un million de visiteurs venus admirer ce spectacle unique illuminant un décor spectaculaire. Depuis 2012, l'événement est organisé par Les Créations Pyro, un OBNL basé à Québec.

SOURCE Grands Feux Loto-Québec

Source et renseignements : Jean-François Archambault, Directeur événementiel, [email protected], 418 692-2634, poste 1354