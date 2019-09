Nomination : Patrick Jutras à la tête des revenus publicitaires de Québecor

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, est heureux d'annoncer la nomination de Patrick Jutras au poste de vice-président principal et chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA. À ce titre, Patrick Jutras aura pour mandat de diriger l'ensemble de la Régie publicitaire de l'entreprise et d'accroitre encore davantage l'offre multiplateforme unique de Québecor, pour le plus grand bénéfice des clients et des annonceurs.