MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Marie Hélène Cloutier, présidente du conseil d'administration de Propulsion Québec, est fière d'annoncer la nomination de Michelle LLambías Meunier au poste de présidente-directrice générale de l'organisation. Cette nomination stratégique marque une nouvelle étape dans l'évolution de la grappe industrielle des transports électriques et intelligents (TEI) en tant que catalyseur de l'innovation et du développement durable dans le secteur des transports au Québec.

« Je suis honorée de prendre la direction de Propulsion Québec. L'ADN de notre grappe réside dans la mobilisation constante de l'écosystème des transports électriques et intelligents autour d'une vision et d'initiatives communes, un atout distinctif du Québec. Le secteur stratégique des TEI et les solutions disponibles émergent et évoluent rapidement. Nous devons poursuivre nos efforts de mise en place des conditions gagnantes pour atteindre nos objectifs de décarbonation des transports, en optimisant notre énergie et en contribuant à l'économie du Québec. Mon engagement : porter la voix de nos membres auprès des parties prenantes et contribuer à faire croître l'industrie » conclut Michelle LLambías Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

Au cours de sa carrière, Michelle LLambías Meunier a contribué de manière significative à la croissance et à la pérennité de plusieurs organisations. Elle pourra mettre à profit sa connaissance du secteur des transports électriques et intelligents acquise depuis plusieurs mois alors qu'elle occupait le poste de Vice-Présidente Opérations au sein de la grappe. Elle était auparavant vice-présidente affaires publiques et relations gouvernementales chez SYRUS cabinet-conseil. Elle y accompagnait différents clients dans l'arrimage de leur stratégie d'affaires avec les parties prenantes. Michelle a également évolué pendant huit ans à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, notamment à titre de vice-présidente des affaires publiques et corporatives. Sa passion pour le développement économique et sa vision stratégique seront des atouts essentiels pour piloter Propulsion Québec qui joue un rôle clé dans la transition vers des solutions de transport plus durables.

« Propulsion Québec va pouvoir compter sur le savoir-faire de Michelle qui a rejoint la grappe de février 2023. Je remercie Sarah Houde au nom de tout le conseil d'administration et de l'équipe de Propulsion Québec pour son dévouement et l'énergie déployée depuis le jour 1, en 2017, pour faire des transports électriques et intelligents québécois ce qu'ils sont aujourd'hui » déclare Marie Hélène Cloutier, Directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et innovation en mobilité chez Exo et présidente du conseil d'administration de Propulsion Québec.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 260 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la ville de Québec, du Mouvement Desjardins, de Fasken, d'Hydro-Québec, de Québecor et de la CDPQ.

@PropulsionQC https://fr.linkedin.com/company/propulsion-quebec

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: Claire Maynadier, Gestionnaire communications et Relations publiques, Propulsion Québec, [email protected], 514 581-5218