Nomination : Mia Homsy promue PDG de l'Institut du Québec

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Madame Mia Homsy, de retour de congé de maternité le 31 août dernier, a été promue au titre de présidente-directrice générale de l'IDQ à la réunion du conseil d'administration tenue le 27 août dernier. Raymond Bachand devient le président exécutif du conseil.

« Mia, co-fondatrice de l'IDQ, est une leader remarquable qui a su bâtir l'Institut au cours des six dernières années et contribuer à approfondir notre connaissance sur de nombreux enjeux de la société québécoise et la faire progresser dans les débats publics », a déclaré M. Bachand.

« Les défis sociaux et économiques du Québec sont plus importants que jamais et c'est avec enthousiasme que j'accepte la présidence de l'Institut et de diriger sa formidable équipe pour accroître notre contribution au développement du Québec », a déclaré Mme Homsy.

L'Institut du Québec est un organisme sans but lucratif qui publie des recherches et des études sur les enjeux socioéconomiques contemporains du Québec. Il vise à fournir aux autorités publiques, au secteur privé et à la société civile les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi contribuer à bâtir une société plus dynamique et prospère. institutduquebec.ca

Renseignements: Liette D'Amours, Responsable des relations avec les médias, 514 649-2347, [email protected]

