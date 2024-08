NOMINATION - EMNA BRAHAM PROMUE PDG DE L'INSTITUT DU QUÉBEC

« Depuis son arrivée en novembre 2020, à titre d'économiste principale, Emna a participé à de nombreuses recherches à l'Institut du Québec et contribué ainsi à l'avancement des connaissances sur de multiples enjeux de la société québécoise tels que l'immigration, les pénuries de main-d'œuvre, l'ascension des femmes dans les organisations », déclare Raymond Bachand, président du conseil d'administration de l'IDQ.

Après avoir été promue directrice adjointe en septembre 2021, l'organisation lui avait confié la direction générale qu'elle occupait depuis août 2022.

« Sa nomination à titre de présidente-directrice générale vient confirmer ses multiples compétences de chercheuse, gestionnaire d'équipe et communicatrice qui fait progresser les débats », souligne Raymond Bachand.

« Plus que jamais, l'IDQ est appelé à jouer un rôle clé pour éclairer les discussions sur les enjeux économiques de l'heure avec son approche rigoureuse, neutre et nuancée. C'est avec enthousiasme que j'accepte la présidence de cette organisation essentielle et que je continuerai à diriger son équipe talentueuse », affirme Emna Braham.

À propos de l'Institut du Québec

L'Institut du Québec est un organisme à but non lucratif qui axe ses recherches et ses études sur les enjeux socioéconomiques auxquels le Québec fait face. Il vise à fournir aux autorités publiques et au secteur privé les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi contribuer à bâtir une société plus dynamique, compétitive et prospère.

www.institutduquebec.ca | @InstitutduQC

