Nomination du nouveau président-directeur général de la SHQ

QUÉBEC, le 14 août 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aujourd'hui à la nomination du nouveau président-directeur général de la Société d'habitation du Québec (SHQ). M. Jean Martel deviendra ainsi membre du conseil d'administration et président-directeur général de la SHQ à compter du 23 septembre prochain.

Ingénieur de formation, M. Martel détient une fine connaissance des défis liés au domaine de la construction et une maîtrise des problématiques rencontrées dans le domaine de l'habitation. Son excellente compréhension des enjeux sociaux associés aux besoins en matière de logement social et abordable ainsi que sa capacité de gérer des équipes et d'identifier des solutions innovantes pour maximiser l'efficacité et l'efficience d'une organisation lui permettront d'accompagner la SHQ dans l'accomplissement de sa mission.

Citation :

« Je me réjouis de l'arrivée de M. Martel à la tête de la SHQ. Depuis mon entrée en fonction, l'organisation a apporté de nombreux changements sur la façon de s'attaquer aux défis en habitation. Nous avons mis en place des outils pertinents qui accordent plus de souplesse et plus de variété aux intervenants pour agir sur le manque de logements. Le temps est venu de bien utiliser le coffre à outils sur lequel nous pouvons maintenant collectivement compter. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Lien connexe :

Nominations du Conseil des ministres (14 août 2024)

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vezina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des medias, Société d'habitation du Québec, [email protected]