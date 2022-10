Nomination du Conseil des ministres : une équipe économique forte pour répondre aux besoins des PME, se réjouit la FCEI

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit du dévoilement du Conseil des ministres du gouvernement du Québec. Elle reconnaît l'expertise des personnes nommées, notamment sur le plan économique.

« Nous sommes heureux de la composition du Conseil des ministres aujourd'hui qui regroupent des personnes talentueuses, d'expérience et qui ont une grande connaissance de la réalité entrepreneuriale. Nous avons confiance que le premier ministre François Legault et son équipe mettront en œuvre un plan économique fort. La FCEI répondra présente pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des orientations et mesures économiques qui seront favorables aux petites entreprises », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI est particulièrement heureuse des nominations de Pierre Fitzgibbon (Économie, Innovation et Énergie), d'Eric Girard (Finances), de Christopher Skeete (délégué à l'Économie), de Sonia Lebel (Trésor), de Jean Boulet (Travail), de Kateri Champagne Jourdain (Emploi) et de Christine Fréchette (Immigration).

La FCEI tient également à souligner les nominations suivantes dans les ministères où des responsabilités sont aussi liées aux enjeux stratégiques des dirigeants de PME : Simon Jolin-Barrette (Justice), André Lamontagne (Agriculture), Geneviève Guilbault (Transports), Benoît Charette (Environnement), Christian Dubé (Santé), Suzanne Roy (Famille), Jean-François Roberge (Langue française), Caroline Proulx (Tourisme), Bernard Drainville (Éducation) et France-Élaine Durance (Habitation).

« Au cours des prochains jours, la FCEI sollicitera des rencontres avec plusieurs nouveaux ministres, afin d'entamer et poursuivre le travail de collaboration à l'égard des préoccupations actuelles des entrepreneurs québécois. Le premier ministre François Legault peut compter sur les PME, le cœur de notre économie, pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son plan économique », ajoute M. Vincent.

Enjeux de l'heure pour les PME : inflation, paperasserie, fardeau fiscal et pénurie de main-d'œuvre

Les PME québécoises sont actuellement freinées par l'inflation, la paperasserie, le fardeau fiscal et la pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs ministres peuvent faire une différence en retirant des embûches à la croissance de nos entreprises.

« La vision exprimée aujourd'hui par le premier ministre lors de son discours est inspirante. De plus, certaines priorités mentionnées durant la campagne électorale, comme de déposer un projet de loi pour limiter l'augmentation des coûts gouvernementaux, de poursuivre l'allègement réglementaire et de réduire le fardeau fiscal des Québécois rejoignent des demandes exprimées par les dirigeants de PME. Les ministres du gouvernement Legault peuvent paver la voie à la réussite de nos petites entreprises et ainsi assurer des retombées économiques aux quatre coins du Québec », conclut François Vincent.

