Nomination du Conseil des ministres - La CSQ obtient un siège au conseil d'administration de la CNESST

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille avec fierté et satisfaction la nomination de son président, Éric Gingras, à titre de membre du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Rappelons que la Centrale obtient ce siège après de nombreuses années de représentation, faisant valoir son leadership et sa représentativité comme organisation syndicale du secteur public. La CSQ se bat notamment pour une meilleure reconnaissance de la valeur des emplois de ses membres ainsi que pour, notamment, la reconnaissance des lésions professionnelles psychologiques, fléau qui affecte durement les travailleuses et les travailleurs des milieux de travail où elle est présente.

« Notre membership est constitué à plus de 80 % de femmes. De la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire, lorsqu'il est question d'éducation au Québec, la CSQ est un acteur incontournable. C'est donc avec beaucoup de fierté que je reçois cette nomination tant attendue dans nos rangs. C'est un moment important pour la CSQ, et je tiens à saluer l'ouverture du ministre du Travail, Jean Boulet. Je remercie aussi les autres organisations syndicales et patronales pour leur appui dans ce dossier. » - Éric Gingras, président de la CSQ

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]