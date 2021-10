Nomination du conseil des ministres du gouvernement canadien - Près de 200 millions de dollars toujours attendus par les entreprises d'économie sociale québécoises

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie sociale félicite madame Karina Gould pour sa nomination à titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et demande qu'elle priorise dans ses nouvelles fonctions la mise en œuvre des recommandations pour une stratégie d'innovation sociale et de finance sociale, en commençant par le renforcement des Fonds de finance sociale. Le mouvement de l'économie sociale se dit aussi prêt à travailler dès maintenant sur les autres dossiers prioritaires des entreprises collectives avec les ministres Hussen, Fortier et St-Onge.

« Madame Gould arrive à un moment décisif. Le déclenchement précipité des élections fédérales aura mis sur la glace le déploiement du Fonds de finance sociale, attendu depuis maintenant trois ans par les acteurs sur le terrain. Il est maintenant temps de libérer les près de 200 millions de dollars dont bénéficieront bon nombre d'entreprises collectives pour croître et mener à bien leurs projets », explique Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier de l'économie sociale qui presse aussi la nouvelle ministre de donner le feu vert au renouvellement du Programme de préparation à l'investissement (PPI).

Pour le Chantier, les derniers mois auront mis en évidence que les collectivités et territoires ne sont jamais aussi mobilisés, innovants et résilients que lorsqu'ils prennent eux-mêmes en main leur développement économique et social. Les débats de la campagne électorale auront d'ailleurs fait écho aux demandes du mouvement de l'économie sociale.

« De quoi a-t-il été question lors de la campagne électorale? Il a été question de logements abordables, de relance économique durable et écologique, de valoriser l'expertise développée au Québec et du rôle de l'État canadien dans la construction d'une société post-COVID. Pour chacun de ces sujets, les acteurs de l'économie sociale ont une contribution importante à apporter. Que ce soit l'habitation collective, les soins aux personnes vulnérables en commençant par le modèle des CPE ou d'autres enjeux de société, l'entrepreneuriat collectif au Québec a démontré sa capacité à développer des solutions portées sur la pérennité et l'inclusivité. Par le biais de programmes de développement et de financement, mais aussi par l'application de critères sociaux dans les contrats et appels d'offres gouvernementaux, le nouveau gouvernement doit s'approprier nos solutions pour bâtir une société plus juste, plus résiliente et plus verte », ajoute Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

Pour réaliser ce programme ambitieux détaillé dans la plateforme électorale de l'économie sociale, le Chantier sait pouvoir compter sur la détermination et la participation des nouveaux ministres Ahmed Hussen et Mona Fortier, respectivement responsables du Logement, de la diversité et de l'inclusion et du Conseil de trésor. « En plus de ces parlementaires d'expérience, nous travaillerons étroitement avec madame Pascale St-Onge qui aura la responsabilité de l'Agence de développement économique des régions du Québec. Les entreprises d'économie sociale sont incontournables lorsque vient le temps de penser et réaliser le développement social et économique des territoires », conclut madame Alain.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activité (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Les entreprises d'économie sociale, aussi connues comme entreprises collectives, sont une composante essentielle et historique du développement économique du Québec. Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci mobilisent 90 000 administratrices et administrateurs bénévoles, dont la moitié sont des femmes et le cinquième des jeunes, et procurent un emploi à plus de 220 000 personnes dont les deux tiers des travailleurs et gestionnaires sont aussi des femmes.

