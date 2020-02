Nomination du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Mario Lavoie est nommé, à compter du 24 février 2020, chef de poste du Bureau du Québec à Ottawa au ministère du Conseil exécutif. M. Lavoie est directeur aux relations internationales et intergouvernementales au cabinet du premier ministre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mme Julie Labbé est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Régie du logement

Mme Anne-Marie Forget est nommée de nouveau régisseuse de la Régie du logement et, à compter du 24 février 2020, désignée vice-présidente de cette régie.

Mme Lucie Sabourin est nommée de nouveau régisseuse de la Régie du logement.

Tribunal administratif du travail

Mme France Giroux est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Isabelle Dubois est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Hydro-Québec

Mme Geneviève Bich est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration d'Hydro‑Québec.

Mme Hanane Dagdougui est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Christian Fillion est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Université du Québec à Rimouski

Mme Nadine Rouleau est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

