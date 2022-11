Nomination des adjoints gouvernementaux - Le gouvernement présente un trio d'expérience pour s'attaquer aux enjeux de transports au Québec

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, accueille chaleureusement la nomination de M. Yves Montigny, député de René-Lévesque, et M. Sébastien Shneeberger, député de Drummond-Bois-Franc, qui agiront à titre d'adjoints gouvernementaux.

Les adjoints gouvernementaux ont la responsabilité de prêter main-forte aux ministres dans l'exercice de leur fonction et joueront un rôle significatif dans la poursuite des objectifs gouvernementaux. M. Montigny épaulera la ministre Guilbault dans les dossiers de transport aérien régional tandis que M. Schneeberger s'occupera globalement du transport.

Citations

« Je suis honoré d'avoir été choisi pour occuper la fonction d'adjoint gouvernemental sur le Transport aérien régional. Je tiens à remercier la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, pour cette grande marque de confiance et à lui assurer que je vais relever ce défi avec engagement et détermination. »

Yves Montigny, adjoint gouvernemental sur le Transport aérien régional et député de René-Lévesque

« Je suis très heureux de cette nomination et de la confiance qui m'est faite. Au cours des années, j'ai eu le plaisir de travailler auprès de la ministre, ce qui nous a permis de développer une étroite relation de travail, axée sur les résultats. Elle pourra compter sur mon engagement pour mener à bien les dossiers qui me seront confiés en matière de transports, et ce, au bénéfice des citoyens et des citoyennes du Québec. »

Sébastien Schneeberger, adjoint gouvernemental au Transport et député de Drummond-Bois-Francs

« Notre belle équipe des Transports et de la Mobilité durable s'agrandit! Je suis très heureuse d'accueillir mes deux collègues et amis, qui sauront faire avancer nos dossiers. Yves et Sébastien connaissent d'ailleurs très bien la réalité des municipalités et des régions, de même que leurs défis en matière de transport et de mobilité. Je les félicite pour leurs nouvelles fonctions et suis impatiente d'amorcer notre nouvelle collaboration! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 560-0244