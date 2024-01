TORONTO, le 24 janv. 2024 /CNW/ - TFO, le diffuseur public franco-ontarien, annonce la nomination de Sonia Boisvert à titre de vice-présidente, contenus et productions.

En Ontario depuis plus de 30 ans, Madame Boisvert œuvre dans les médias depuis le début de sa carrière, dont plus de 25 ans à Radio-Canada. Au cours de sa carrière au sein du diffuseur public canadien, elle a dirigé des équipes dans la production et la programmation de contenus franco-ontariens où elle a chapeauté plusieurs productions vidéo et des émissions radio produites partout en Ontario. Elle a également travaillé pour le réseau CBC et ICI Première et occupait jusqu'à tout récemment le poste de première cheffe, émissions Toronto et station de Windsor, et ce, depuis 2019.

« Madame Boisvert se distingue par sa connaissance des communautés francophones et son esprit de collaboration. Elle ajoutera sa perspective au travail déjà bien entamé par TFO afin de demeurer un média pertinent et découvrable auprès de nos publics. Madame Boisvert continuera d'insuffler une vision qui fera briller sur nos écrans la richesse de nos communautés franco-ontariennes et francophones en situation minoritaire au Canada. »

- Michelle Séguin, directrice générale, TFO

« Je suis honorée de participer à la mission du média public francophone de l'Ontario avec une équipe talentueuse, qui, chaque jour, s'affaire à raconter et donner une voix ainsi qu'une tribune à la communauté franco-ontarienne. Le mandat éducatif et culturel de TFO - tout particulièrement auprès de la relève - est essentiel à la vitalité de la francophonie et je suis enthousiaste de pouvoir contribuer à la construction identitaire francophone en Ontario. »

- Sonia Boisvert, vice-présidente, contenus et productions, TFO

Madame Boisvert succède à Monsieur Claude Sauvé qui demeurera avec TFO à titre de conseiller spécial jusqu'à la fin du mois de mars afin d'assurer la transition.

