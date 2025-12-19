Nomination de Sonia Bélanger à titre de ministre de la Santé - La CSQ et sa fédération de la santé tendent la main

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) réagissent d'une même voix à la nomination de Sonia Bélanger au poste de ministre de la Santé.

« Même si nous saluons la nomination de Sonia Bélanger à titre de ministre de la Santé, nous ne pouvons passer sous silence le constat d'échec de la CAQ et de Santé Québec qui découle de la démission du précédent ministre, Christian Dubé. N'importe quelle réforme est vouée à l'échec si on ne se donne pas les conditions gagnantes pour réussir, c'est-à-dire s'assurer de l'adhésion du personnel dans les milieux et faire preuve de souplesse. C'est ce à quoi on s'attend pour la suite des choses.

D'un même souffle, nous espérons que l'expérience de Sonia Bélanger dans le réseau lui permettra de le remettre sur les rails, et nous réitérons notre main tendue afin d'apporter des pistes de solutions. Encore faut-il qu'elle ait la latitude d'agir pour accomplir ses fonctions. Rappelons que le portrait actuel n'est pas reluisant : urgences qui débordent à Laval ou d'autres qui ferment leurs portes durant certaines périodes sur la Côte-Nord, faute de personnel, pénurie de main-d'œuvre dans l'ensemble des milieux, personnel épuisé en raison de la surcharge de travail, suppressions de postes non justifiées, délais d'attente inacceptables, etc. Et tout cela malgré les promesses faites à la suite de la création de Santé Québec », déclarent Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ, et Déreck Cyr, président de la FSQ-CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 6000 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé et des services sociaux dans les régions de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de Montréal, de Laval et de la Gaspésie, notamment dans les différents milieux que composent les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), centres hospitaliers, centres de réadaptation, centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et maisons des aînés (MDA), centres de réadaptation en dépendance, soins à domiciles, Héma-Québec, groupes de médecine de famille (GMF), etc.

