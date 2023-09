CHADDS FORD, Pennsylvanie, 20 sept. 2023 /CNW/ - ClariMed, Inc., le premier partenaire de services de technologie médicale de bout en bout à accorder la priorité à la convivialité comme élément central de son approche intégrée et centrée sur l'être humain en matière de développement de produits médicaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Sandrine Parkins au poste de directrice des opérations chez Harvey Medical, une entreprise du groupe ClariMed.

Dre Sandrine Parkins, directrice des opérations chez Harvey Medical, une entreprise du groupe ClariMed.

Avec une solide expérience dans le domaine des technologies médicales et une réputation hors pair en tant que spécialiste de la résolution de problèmes, Sandrine compte plus de 25 ans d'expérience en assistance technique et démontre une passion pour le développement d'équipes hautement performantes, engagées et autonomes. Avant de se joindre à Harvey Medical, Sandrine a occupé des postes de responsabilités croissantes au sein de Team Consulting pendant plus de quinze ans, où elle a perfectionné ses compétences en développement organisationnel, en gestion de projets et de programmes et en gestion du changement dans le développement de produits du secteur des dispositifs médicaux.

Dans ses nouvelles fonctions, Sandrine dirigera les activités de croissance de Harvey Medical, en mettant l'accent sur la planification et la réalisation de projets, les ressources et la gestion des talents tout en assurant une infrastructure solide pour les processus et les systèmes opérationnels qui renforcera le rendement de Harvey Medical et la croissance et l'efficacité globales de ClariMed.

Mme Kelley Kendle, PDG de ClariMed, a exprimé son enthousiasme en disant : « Nous sommes ravis que Sandrine nous rejoigne pour poursuivre notre engagement envers l'excellence opérationnelle au sein de ClariMed. Elle renforce le professionnalisme de notre équipe, et ses années d'expérience de direction dans le cadre de consultance sont précisément ce dont nous avons besoin pour continuer à établir les fondements de notre croissance. »

Mme Louisa Harvey, directrice de Harvey Medical, a ajouté : « Sandrine jouera un rôle essentiel non seulement pour perfectionner et gérer les opérations de Harvey Medical, mais aussi pour exploiter et intégrer les forces combinées de l'ensemble de l'organisation ClariMed. Nous sommes vraiment plus forts ensemble lorsque nous pouvons attirer autant de talents dans notre équipe. »

« Je suis ravie de me joindre à une équipe aussi jeune et dynamique qui est focalisée sur les nouvelles tendances du marché, a déclaré Sandrine Parkins. « Je vois l'immense potentiel des entreprises du groupe ClariMed et j'ai hâte de faire en sorte que nos systèmes et notre infrastructure offrent efficacement notre valeur collective à nos clients. »

Sandrine travaillera au bureau de Harvey Medical à Cambridge.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation axée sur l'être humain pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez-nous à www.Clarimed.com.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Monique Garrett

[email protected]

1 484 363-1773

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2214930/Sandrine_Parkins.jpg

SOURCE ClariMed