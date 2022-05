Nomination de monsieur Martin Pelletier au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Martin Pelletier à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS). Son mandat débutera le 30 mai prochain, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en architecture et d'une maîtrise en développement des organisations de l'Université Laval, M. Pelletier cumule une grande expérience comme gestionnaire, notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il a entre autres occupé le poste de directeur des services techniques au Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs - Maria durant 9 ans, avant d'agir à titre de directeur général du Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Gaspésie - Sainte-Anne-des-Monts et de directeur des services techniques du CISSS de la Gaspésie. Depuis octobre 2017, il occupe le poste de directeur principal des services de soutien au Réseau de santé Vitalité.

Citation :

« M. Pelletier est un gestionnaire d'action et polyvalent, et je suis persuadé qu'il saura démontrer le leadership nécessaire pour relever avec succès les défis qui l'attendent, notamment en poursuivant le travail amorcé pour améliorer la qualité des soins et des services offerts dans la région de la Gaspésie. Sa nomination à titre de PDG représente un atout pour le CISSS, puisqu'il connaît très bien les enjeux de l'établissement. Je le félicite et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756