TERREBONNE, QC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce la nomination de Monsieur Luc Reny à titre de membre indépendant du conseil d'administration de la Société, en date du 31 janvier 2025. Monsieur Reny siègera également à titre de membre des comités de Rémunération, candidatures et gouvernance et d'Audit de la Société.

M. Reny occupe le poste de vice-président au sein de Power Corporation depuis 2005. Il est également président de Square Victoria Immobilier Inc. M. Reny s'est joint à Power Corporation en 1989, où il a successivement occupé les postes d'analyste financier, d'adjoint exécutif au président, et de directeur de l'administration. M. Reny a débuté sa carrière à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où il a occupé le poste d'analyste financier jusqu'en 1989.

Monsieur Reny est membre du conseil d'administration et président du comité d'audit de Ressorts Liberté. Il est également membre du comité aviseur de Gestion B, family office de la famille Bourgeois. Il a été membre du conseil d'administration et du comité d'audit de Groupe de communications Square Victoria et de La Presse ltée jusqu'en juillet 2018. Il a été également membre et président du conseil de Napec Inc., et un membre du conseil d'administration de Biogénie, Vision IP, Groupe Neptune et des Remparts de Québec.

Au fil des ans, monsieur Reny a participé à de nombreuses activités de financement pour plusieurs organisations caritatives. Il est actuellement président du conseil d'administration de la Fondation Armand-Frappier, membre des conseils d'administration de la Fondation Olo et de la Fondation Baxter & Alma Ricard.

M. Reny est bachelier en commerce de l'université Laval et a obtenu un MBA pour cadres de l'université de Sherbrooke. Il détient également un diplôme d'analyste financier agréé (CFA) du CFA Institute de Virginie, aux États-Unis. Il a obtenu la certification d'administrateur de sociétés (ASC) du Collège des administrateurs en février 2017.

« Nous sommes très heureux que Monsieur Reny ait accepté de se joindre à notre conseil » a indiqué M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction de Groupe ADF. « Il saura mettre à profit ses nombreuses et riches années d'expérience et ainsi permettre à ADF de poursuivre sa croissance » a-t-il conclu.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division Construction, aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière; Téléphone : (450) 965-1911, Site Internet : www.adfgroup.com