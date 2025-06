FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE

Produits de 55,5 millions de dollars, en baisse par rapport à la même période l'an dernier en ligne avec l'incertitude liée aux tarifs douaniers américains.

Marge brute, en pourcentage des produits (1) à 22,0 % comparativement à 29,2 % un an plus tôt.

à 22,0 % comparativement à 29,2 % un an plus tôt. Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation à 25,3 millions de dollars.

Résultat net de 8,7 millions de dollars, en baisse par rapport au 30 avril 2024.

Carnet de commandes (1) à 330,4 millions de dollars au 30 avril 2025, en hausse par rapport au 31 janvier 2025.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

TERREBONNE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, a enregistré des produits de 55,5 millions de dollars au cours du premier trimestre clos le 30 avril 2025, par rapport à 107,4 millions de dollars pour la même période un an plus tôt.

La marge brute, en pourcentage des produits (1) est passée de 29,2 % au cours de la période de trois (3) mois close le 30 avril 2024, à 22,0 % pour la même période close le 30 avril 2025.

Ces variations sont attribuables aux impacts directs et indirects des tarifs douaniers américains. Bien que le carnet de commandes (1) de la Société soit plus qu'adéquat, dépassant les 300 millions de dollars au 30 avril 2025, l'incertitude entourant la mise en place et le fonctionnement de ces tarifs a causé un délai non récupérable au niveau des heures de fabrication, principalement à l'usine d'ADF à Terrebonne, au Québec. La baisse des produits a forcé la Société à prendre des mesures de contingences et ainsi mettre en place un programme de travail partagé à son usine à Terrebonne. Ce programme a permis à la Société de mitiger les impacts négatifs de la baisse des heures de fabrication, mais pas entièrement. Les tarifs ont aussi eu un impact négatif indirect sur les marges de la Société ; impact causé par la hausse du prix de l'acier vendu par les aciéries américaines.

Le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement ajusté (BAIIA ajusté) (2) a été de 10,4 millions de dollars ou 18,7 % des produits comparativement à 23,1 millions de dollars ou 21,5 % des produits au 30 avril 2024.

Pour le premier trimestre clos le 30 avril 2025, ADF a enregistré un résultat net de 8,7 millions de dollars (0,30 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 15,3 millions de dollars (0,47 $ par action de base et dilué) pour la même période, un an plus tôt.

Au 30 avril 2025, le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 330,4 millions de dollars en hausse par rapport au carnet de commandes de 293,1 millions de dollars au 31 janvier 2025.

Au 30 avril 2025, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 108,6 millions de dollars, alors que les activités d'exploitation de la Société ont généré des liquidités de 25,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 avril 2025, terminant ainsi ce même trimestre avec des trésoreries et équivalents de trésorerie de 75,3 millions de dollars.

________________________________ 1 Le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des produits et le fonds de roulement sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs.



2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.





Faits saillants financiers

Périodes de trois (3) mois closes le 30 avril 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $ Produits 55 523 107 400 BAIIA ajusté (1) 10 395 23 099 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 11 732 21 258 Résultat net de la période 8 746 15 265 -- Par action, de base et dilué 0,30 0,47

Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) (en milliers) 28 751 32 640





(1) Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.





Tarifs douaniers

Au cours des derniers mois, les mesures tarifaires mises en place par les autorités américaines ont été marquées par une évolution fréquente et parfois imprévisible. Dans ce contexte, et maintenant que les documents officiels ont été publiés et interprétés par les experts en douane de la Société, la direction a une meilleure idée des différents impacts de ces tarifs, incluant l'impact des annonces des dernières semaines.

Les produits exportés par ADF sont conformes aux exigences de l'Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM). En conséquence, ils ne sont visés que par les droits de douane spécifiques sur l'acier, fixés à 25 % par la Proclamation 10896 du gouvernement des États-Unis. Ces droits ne s'appliquent que si les matières premières utilisées ne sont pas fondues et coulées sur le sol américain. Or, ADF s'approvisionne généralement, et ce depuis plusieurs années, en acier auprès d'aciéries situées aux États-Unis. Ainsi, lorsque cette condition est respectée, les exportations d'ADF sont exemptées de ces droits, permettant à la Société de maintenir sa compétitivité sur le marché américain.

En parallèle, le gouvernement canadien a instauré des contre-mesures sous forme de surtaxes sur les importations d'acier en provenance des États-Unis. Ces surtaxes sont toutefois récupérables lors de l'exportation. Afin de faciliter la gestion de ces coûts pour les manufacturiers, un décret de remise a été émis, permettant un allègement immédiat de ces surtaxes au moment de l'importation.

Perspectives

« Compte tenu des circonstances, et plus particulièrement l'incertitude liée aux tarifs douaniers américains, nous sommes satisfaits des résultats du premier trimestre de notre exercice financier en cours, qui s'est clos le 30 avril dernier. Nous avons été en mesure de générer des liquidités tout en poursuivant notre programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités, programme que nous avons même complété depuis la fin du premier trimestre » a indiqué M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction. « Nous avons clos notre premier trimestre avec un carnet de commandes (1) de 330,4 millions de dollars, nous permettant de prévoir un retour aux produits et rentabilité en hausse pour le deuxième semestre de notre exercice qui se clôturera le 31 janvier 2026 » a conclu M. Paschini.

1 Le carnet de commandes est une mesure financière supplémentaire. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs.





Dividende

Le 9 avril 2025, le conseil d'administration de Groupe ADF a approuvé le versement d'un dividende semestriel de 0,02 $ par action, qui a été payé le 15 mai 2025 aux actionnaires inscrits en date du 24 avril 2025.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES INVESTISSEURS

Un appel conférence avec les investisseurs aura lieu aujourd'hui, 10 juin 2025 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats du premier trimestre clos le 30 avril 2025.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/4hSDjbU pour recevoir un rappel automatisé instantané. Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter du 10 juin 2025 à 13 h, jusqu'à minuit le 17 juin 2025, en composant le 1-888-660-6345 suivi du code d'accès 63247 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2025

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :

Date : Le 10 juin 2025 Heure : 11 h Endroit : Imperia Hôtel et Suites

2935, boulevard de la Pinière, Terrebonne (QC) J6X 0A3





À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux IFRS aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité » est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :

charges financières nettes ;

charge d'impôts sur le résultat ;

gains sur change, et

amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.

Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :

Périodes de trois (3) mois closes le 30 avril 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net 8 746 15 265 Charge d'impôts sur le résultat 2 986 5 993 Charges financières nettes 17 398 Amortissement 1 589 1 489 Gain sur change (2 943) (46) BAIIA ajusté 10 395 23 099



Marge brute en pourcentage des produits

L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Fonds de roulement

L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Il représente donc l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.

SOURCE Groupe ADF Inc.

