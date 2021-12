Nomination de monsieur Jean-François Fortin Verreault au poste de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

QUÉBEC, QC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Jean-François Fortin Verreault à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 20 décembre prochain, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en management de HEC Montréal, monsieur Fortin Verreault possède une feuille de route impressionnante comme gestionnaire dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il a notamment été directeur par intérim et directeur adjoint des ressources humaines au Centre hospitalier de l'Université de Montréal de 2008 à 2011, pour ensuite y assumer la fonction de directeur du soutien à la transformation jusqu'en 2019. Depuis près de deux ans, il occupe le poste président-directeur adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Citation :

« Monsieur Fortin Verreault est un gestionnaire d'action, dont l'expérience et la connaissance des enjeux locaux assureront une belle continuité, au bénéfice à la fois du personnel et des usagers. Je suis persuadé qu'il saura démontrer le leadership nécessaire pour relever avec succès les défis qui l'attendent, notamment en poursuivant le travail amorcé depuis le début de la pandémie. Je tiens à remercier le PDG sortant, monsieur Sylvain Lemieux, pour son engagement exceptionnel et tout le travail accompli au cours des dernières années. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

