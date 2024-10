QUÉBEC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui la nomination de Mme Leslie Hill à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse (DNPJ).

La nomination rapide de Mme Hill comme nouvelle directrice de la protection de la jeunesse démontre la volonté ferme du gouvernement d'accélérer le changement de culture en protection de la jeunesse afin de voir des résultats concrets et s'assurer de la sécurité des enfants et des jeunes du Québec. Ses priorités seront le chantier majeur sur la révision des services en réadaptation pour les jeunes hébergés en centre jeunesse, la poursuite des actions en prévention, telles qu'Agir tôt, de même que le déploiement du programme Agir ensemble. La DNPJ travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des directions de protection de la jeunesse, notamment en soutenant le partage de bonnes pratiques afin de s'assurer que les enfants et les jeunes les plus vulnérables de la société soient en sécurité et pour restaurer la confiance de la population.

L'expertise et l'expérience de Mme Hill font d'elle la personne tout indiquée pour occuper cette fonction importante et pour contribuer à relever les nombreux défis en protection de la jeunesse. Elle a notamment siégé comme commissaire à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ).

Titulaire d'un baccalauréat en travail social de l'Université McGill et d'une maîtrise en sciences administratives - gestion et développement des organisations de l'Université Laval, Mme Hill a occupé de nombreux postes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle a notamment été directrice du programme jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Citation :

« Les dernières semaines ont démontré qu'un changement était nécessaire. Un travail important a été réalisé dans les dernières années, mais des gestes forts doivent être posés pour changer les façons de faire, de façon durable. Mme Hill se distingue par sa longue feuille de route, ses qualités humaines et sa compréhension des enjeux touchant à la protection de la jeunesse. Dans le cadre de son mandat, la nouvelle directrice de la protection de la jeunesse devra être présente sur le terrain, faire preuve d'une grande transparence et communiquer aisément les orientations et les décisions, parfois difficiles, autant avec la population qu'avec les équipes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

