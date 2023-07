Nomination de Mme Danielle Cécile et renouvellement de mandats au conseil d'administration de la SHDM

MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ont le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Danielle Cécile pour siéger au conseil d'administration de la SHDM, ainsi que le renouvellement des mandats de M. Robert Juneau, M. Alain Lapointe et Mme Suze Youance, pour une période de deux ans.

Conformément aux règles de saine gouvernance de la SHDM, ces nominations ont été entérinées lors de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal du 5 juillet 2023 et entrent en vigueur immédiatement.

« Je félicite Mme Danielle Cécile pour sa nomination ainsi que MM. Robert Juneau et Alain Lapointe et Mme Suze Youance pour le renouvellement de leur mandat au sein du conseil d'administration de la SHDM. La complémentarité des expertises et la grande expérience de ces membres contribueront à mettre en œuvre des stratégies pertinentes pour améliorer l'abordabilité des logements de la métropole. Nous poursuivrons notre collaboration avec la SHDM pour que les Montréalaises et les Montréalais puissent bénéficier de logements abordables pour les années à venir », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Mme Danielle Cécile. Je suis heureux que la SHDM puisse bénéficier de son expérience et de ses compétences en habitation pour contribuer à relever les défis liés au logement à Montréal », s'est réjoui M. Jean-Jacques Bohémier, président du conseil d'administration. « Le renouvellement des mandats de MM. Juneau et Lapointe, ainsi que de Mme Youance, témoigne également de leur engagement et de leur contribution significative à la SHDM ».

À propos de Mme Danielle Cécile

Détentrice d'une maîtrise en administration publique, Danielle Cécile a fait carrière dans le domaine de l'habitation où elle a occupé divers postes de direction, notamment à la Direction de l'habitation de la Ville de Montréal et dans des organismes sans but lucratif du secteur du logement social au Québec et au Canada. Elle possède une expertise dans le développement et le financement du logement social et dans la gestion de programmes de redressement de projets d'habitation en difficulté. Jusqu'en mars 2023, elle occupait le poste de directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). Récipiendaire notamment de l'Ordre du Mérite coopératif du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (2017) et du prix Régis-Laurin Hommage de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (2019), elle a siégé sur de nombreux conseils d'administration dont ceux de l'OMHM et de la Corporation des habitations Jeanne-Mance.

À propos de la SHDM

Société paramunicipale à but non lucratif et financièrement autonome, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier.

www.shdm.org

