Nomination de Michelle Niceforo à titre de directrice générale de la Fondation de l'UQAM

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le président du Conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM, Jean-Marc Eustache, et la rectrice de l'Université, Magda Fusaro, annoncent la nomination de Michelle Niceforo à titre de directrice générale de la Fondation. Son entrée en poste est immédiate.

Michelle Niceforo cumule plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la philanthropie. Elle a entre autres travaillé au sein du milieu universitaire pendant plus de 10 ans à Polytechnique Montréal, notamment comme directrice des campagnes majeures. Elle a poursuivi sa carrière au sein de la Fondation du CHUM (2011-2018), en y occupant les fonctions de directrice des dons majeurs et planifiés, et celles de directrice du développement philanthropique.

Depuis décembre 2019, elle était responsable du développement philanthropique de la Fondation de l'UQAM, mandat au cours duquel elle a pu cerner et s'approprier les enjeux et les priorités en vue de la poursuite et du succès de la campagne majeure de financement 100 millions d'idées.

Engagée auprès de ses pairs en philanthropie, Michelle Niceforo a été membre du conseil d'administration de l'Association des professionnels en philanthropie (AFP), section du Québec, de 2008 à 2016, où elle siège à nouveau comme trésorière depuis 2019.

« Nous sommes convaincus que la vaste expérience philanthropique de Michelle Niceforo, ainsi que ses talents de gestionnaire et son engagement déjà très fort au sein de notre communauté universitaire, seront des atouts considérables pour le développement et le rayonnement de la Fondation de l'Université », se réjouissent M. Eustache et Mme Fusaro.

« C'est avec fierté et enthousiasme que j'accepte ce mandat qui m'est confié. Il s'agit d'une occasion unique de poursuivre, avec l'appui de toute l'équipe et des bénévoles, le travail en vue de l'atteinte des objectifs de la campagne 100 millions d'idées », a affirmé Michelle Niceforo.

