Nomination de Me Julie Dagenais au poste de syndique de la Chambre de la sécurité financière

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (la « Chambre » ou la « CSF ») est ravie d'annoncer la nomination de Me Julie Dagenais au poste de syndique, avec effet immédiat.

Jusqu'à tout récemment, Me Dagenais assumait les fonctions et responsabilités de syndique par intérim. Au cours de ses 18 années à la Chambre, elle a occupé divers postes, notamment ceux d'avocate aux affaires disciplinaires et de syndique adjointe senior. Avocate de formation, Me Dagenais mettra à profit sa vaste expérience du secteur financier et de son encadrement, ainsi que son expertise approfondie, acquise tant au sein de l'industrie que tout au long de son parcours au bureau du syndic de la Chambre. Son parcours témoigne d'un engagement indéfectible envers l'intégrité professionnelle des conseillères et des conseillers, la protection des consommateurs de produits et services financiers et le maintien des normes professionnelles les plus élevées.

« Nous sommes extrêmement heureux que Me Dagenais ait accepté ce rôle si important au sein de la Chambre », a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et cheffe de la direction. « Sa fine connaissance de la déontologie et de l'environnement réglementaire ainsi que son leadership éprouvé seront des atouts précieux pour notre organisation, alors que nous continuons d'assurer le respect des plus hautes normes professionnelles tout en maintenant la confiance des consommateurs ».

« C'est un honneur pour moi d'assumer ce rôle au sein d'une institution aussi essentielle que la Chambre. Je suis déterminée à poursuivre nos efforts pour garantir aux Québécoises et aux Québécois un encadrement professionnel rigoureux qui inspire confiance », a déclaré Me Dagenais.

La nomination de Me Dagenais s'inscrit dans la continuité de notre engagement envers l'excellence et l'efficacité opérationnelle. Sa confirmation à la tête de l'équipe du syndic assurera une transition fluide, fondée sur la transparence et l'écoute attentive des parties prenantes.

