NOMINATION DE ME CLAUDE BARIL AU POSTE DE SYNDIQUE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

MONTRÉAL, le 10 janv. 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (la « Chambre » ou la « CSF ») est heureuse d'annoncer la nomination de Me Claude Baril au poste de syndique. La nomination de Me Baril est en vigueur à compter du 8 janvier 2024.

Gestionnaire et avocate, Me Baril apporte une expérience riche et diversifiée dans le domaine financier, réglementaire et en droit disciplinaire. À travers ses responsabilités antérieures, notamment à la tête du département des affaires légales et réglementaires de la Division de la réglementation de Bourse de Montréal inc. (Groupe TMX), elle a démontré son engagement constant envers le maintien des normes réglementaires et éthiques les plus élevées.

« Je suis heureuse d'accueillir Me Baril, qui jouera un rôle important au sein de la Chambre pour veiller à l'intégrité des professionnels et à la protection des consommateurs de produits et services financiers. En tant que syndique, sa mission sera de veiller à ce que les conseillers encadrés par la CSF respectent les normes professionnelles les plus élevées, maintenant ainsi la confiance du public envers notre industrie », a souligné Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction.

« C'est un privilège pour moi d'accepter cette responsabilité et je suis fière de joindre l'équipe de la Chambre, une organisation respectée qui joue un rôle central dans la protection du public. Les Québécoises et les Québécois ont grand besoin de conseils sur tous les aspects de leurs finances que les professionnels encadrés par la Chambre peuvent leur offrir, et l'encadrement professionnel demeure essentiel dans un secteur aussi complexe que le secteur financier », a déclaré Me Baril.

La Chambre de la sécurité financière profite de l'occasion pour saluer Me Gilles Ouimet, syndic de 2018 à 2023, et souligne l'excellence de son travail et sa contribution à l'évolution de la Chambre. L'arrivée de Me Baril s'inscrit dans cette continuité.

