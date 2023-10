Nomination de madame Maryse Poupart au poste de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Maryse Poupart à titre de membre du conseil d'administration et de présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre. Actuellement PDG du CISSS de Lanaudière, elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 6 novembre 2023, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'École d'administration publique, madame Poupart possède une expérience de plus de 20 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Avant son poste actuel, elle a occupé, de 2015 à 2021, les fonctions de directrice générale adjointe aux programmes de soutien, d'administration et de partenariats et de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Montérégie-Centre. Elle a auparavant occupé des postes de gestionnaire au sein de plusieurs établissements du réseau, notamment comme directrice des ressources humaines et du développement organisationnel au Centre de santé et de services sociaux du Haut-Richelieu-Rouville de 2013 à 2015 et de coordonnatrice à la gestion du personnel au Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon de 2006 à 2013.

Citation :

« Forte de son expérience en gestion de haut niveau dans le réseau de la santé et des services sociaux, madame Poupart dispose d'une précieuse expertise, qui bénéficiera au CISSS de la Montérégie-Centre et à l'ensemble de la population de la région. C'est un établissement qu'elle connaît très bien pour y avoir œuvré plusieurs années, et dont elle maîtrise parfaitement les enjeux. Je suis persuadé que son leadership lui permettra de mener à bien les grands dossiers de cet établissement, en collaboration avec son équipe et les partenaires. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039