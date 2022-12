Nomination de M. Laurent Émery à la direction générale du CIQ

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est fier d'annoncer la nomination de M. Laurent Émery à la direction générale de l'organisation regroupant les 46 ordres professionnels du Québec.

« C'est un énorme privilège pour moi de participer à la mission d'une organisation aussi importante que le CIQ. Le système professionnel est en constant mouvement et de nombreux défis pointent à l'horizon. Je suis impatient d'entamer ce nouveau chapitre et de travailler avec l'équipe du CIQ et l'ensemble des parties prenantes », assure M. Émery.

Diplômé de HEC Montréal, M. Émery a œuvré ces dix dernières années au sein du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ). En plus d'avoir assumé la direction générale de l'organisation pendant plus de sept ans, il a su faire évoluer les services aux membres de l'organisation ainsi que son positionnement public et politique dans le monde effervescent de l'habitation.

« Je suis très heureuse d'accueillir M. Émery à la tête de la permanence du Conseil. Il a œuvré dans un secteur complexe et très réglementé en plus d'avoir contribué à des réformes majeures en matière de copropriété. Il sera un atout de taille pour le Conseil dans la conduite de nos dossiers stratégiques », se réjouit la présidente du CIQ, madame Danielle Boué.

Monsieur Émery entrera en fonction en janvier 2023 afin d'accompagner le Conseil et ses membres dans la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 415 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

