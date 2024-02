Nomination de M. Antoine Poulin à titre de directeur de cabinet de Benoit Dorais

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, annonce la nomination de M. Antoine Poulin à titre de directeur de son cabinet. M. Poulin y occupait depuis quelques mois le poste de responsable du soutien aux élu(e)s.

Citation

« Il avait auparavant occupé le poste de directeur du bureau de circonscription de la députée de Saint-Henri--Sainte-Anne pendant deux ans, ce qui lui a permis de développer une connaissance des enjeux de nos quartiers et de tisser des liens tangibles avec nos organismes communautaires et acteurs clés.

J'ai trouvé en ce passionné de politique un collaborateur ouvert, dynamique et favorisant le travail en équipe. J'ai pleinement confiance qu'Antoine Poulin sera un précieux collaborateur dans mon travail au quotidien visant l'amélioration de la qualité de vie de la population du Sud-Ouest et de faire de notre territoire un exemple en milieux de vie complets, résilients, équitables et où la solidarité et le développement économique vont de pair.

M. Poulin prend ainsi le relais de Mme Julie Bélanger, directrice de cabinet de 2019 à 2023. Je tiens à remercier Mme Bélanger pour son travail assidu et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux défis. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements: Louise Potvin, Responsable - soutien aux élu(e)s, Arrondissement du Sud-Ouest, Cell. : 514 712 -1872