Nomination de Louise Otis à la CNESST - De grands défis attendent la nouvelle présidente, croit la CSN

MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors qu'est annoncée aujourd'hui la nomination de Mme Louise Otis à la présidence de la CNESST, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui siège au conseil d'administration, salue le choix d'une présidence ayant une vaste expérience en médiation. Une décision avisée, alors que les travaux à venir entourant la Loi 27 vont entraîner une charge de travail considérable pour l'organisme.

« Mme Otis a un parcours impressionnant, et nous voyons de bon augure sa venue en tant que présidente du conseil d'administration. Sa grande expérience du monde du travail et ses capacités à rallier les points de vue et à rassembler les parties prenantes sont positives pour la suite des travaux de l'organisme. Sans compter que la nomination, attendue depuis l'automne, tardait à venir », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La nomination de Mme Otis arrive alors que la CNESST aura une panoplie de règlements et de documents à rédiger à la suite de l'adoption de la nouvelle mouture de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, le 6 octobre dernier. Seule ombre au tableau : la CSN regrette de ne pas avoir été consultée, comme prévu par la loi, dans le processus de sélection.

« C'est certain que nous sommes déçus d'avoir été tenus à l'écart. Cela dit, maintenant que l'équipe de gouvernance est complète, nous préférons nous concentrer sur le travail à accomplir parce qu'il y a beaucoup de pain sur la planche, ajoute Mme Senneville. La CSN va travailler très fort pour s'assurer que tout soit mis en œuvre afin de protéger les travailleuses et travailleurs québécois. Nous serons particulièrement intéressés à ce que les mécanismes de prévention des groupes prioritaires s'appliquent à tous les milieux de travail », de conclure la présidente.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, démocratique, équitable et durable.

SOURCE CSN

Renseignements: Contact : Mélanie Champagne, Directrice des communications, CSN, (C) 514 651-1470