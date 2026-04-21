Nomination de Lionel Carmant aux Services sociaux : Le gouvernement Fréchette doit prioriser le projet de loi de soins modernisant la Loi P-38

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - CAP santé mentale, qui regroupe 55 associations de familles et de proches qui soutiennent une personne ayant un trouble mental, tient à féliciter monsieur Lionel Carmant pour sa nomination à titre de ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte à l'itinérance. Les familles et les proches espèrent maintenant que le gouvernement Fréchette priorisera l'adoption du projet de loi 23, Loi visant principalement à mieux accompagner les personnes dont l'état mental pourrait représenter un risque pour leur propre sécurité et celle d'autrui.

Présenté en mars dernier, ce projet de loi permettra aux personnes ayant un trouble grave de santé mentale de recevoir des soins plus rapidement et de prévenir de nombreux drames. C'est une avancée majeure pour les familles et pour les proches en santé mentale au Québec qui se battent pour être entendus depuis plusieurs décennies. La première ministre Christine Fréchette, le leader parlementaire François Bonnardel et le ministre Carmant doivent envoyer un signal fort que leur gouvernement fait de l'adoption du projet de loi une priorité avant l'ajournement des travaux parlementaires en juin prochain.

Réclamé par les familles, les proches, les policiers, les juristes, les médecins psychiatres et les chercheurs, le projet de loi de soins permettra maintenant aux intervenants de la santé d'agir en prévention lorsqu'une personne perd contact avec la réalité en raison de sa maladie mentale et de lui permettre de retrouver rapidement sa capacité d'autodétermination, avant que s'installe un danger grave et qu'elle pose un geste irréparable. Le projet de loi 23 répond ainsi à une attente des familles, soit de passer d'une logique de danger grave et immédiat à une approche axée sur les risques pour la santé et la sécurité.

Citation :

« CAP santé mentale tient à féliciter le Dr Lionel Carmant pour sa nomination et est enthousiaste de renouer sa collaboration avec le ministre. Nous comptons maintenant sur le ministre Carmant pour convaincre son gouvernement de procéder rapidement à l'étude du projet de loi modernisant la Loi P-38 en commission parlementaire pour une adoption rapide avant les élections. Il y a urgence d'agir pour moderniser la Loi P-38. L'adoption du projet de loi 23 enverrait un signal fort que le gouvernement Fréchette fait de la santé mentale une priorité et donnerait des moyens aux intervenants de la santé pour agir en prévention. Monsieur Carmant, les familles sont essoufflées et comptent sur vous! », a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général de CAP santé mentale.

À propos de CAP santé mentale

Actif depuis 1985, CAP santé mentale regroupe 55 associations dans toutes les régions du Québec offrant gratuitement un soutien psychosocial aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, par les services suivants : information, entraide, soutien professionnel, accompagnement, formations et répit. Fort de son expertise unique au Québec, CAP santé mentale demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 30 000 proches annuellement.

SOURCE CAP santé mentale

Renseignements : René Cloutier, CAP santé mentale, 581 888-9198, [email protected]