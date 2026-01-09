Série-choc Je suis là : Les familles et les proches en santé mentale demandent au gouvernement Legault d'agir avec des ajustements à la Loi P-38

QUÉBEC, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Au lendemain de la diffusion du premier épisode de la série-choc Je suis là sur les proches aidants qui soutiennent une personne ayant un trouble mental, le gouvernement Legault doit agir pour améliorer l'accès aux soins en santé mentale dans la communauté et pour modifier la Loi P-38. C'est le message lancé par CAP santé mentale, qui regroupe 53 associations de familles et de proches en santé mentale.

La série-choc Je suis là diffusée à Télé-Québec témoigne de la réalité que vivent des milliers de familles touchées par la maladie mentale. Au Québec, les demandes de soins ne cessent d'augmenter en santé mentale, année après année. Pour améliorer l'efficacité et l'accès aux soins en santé mentale, la série Je suis là rappelle qu'il faut lui accorder la même importance qu'aux soins en santé physique. Le gouvernement Legault doit envoyer un signal fort qu'il fait de la santé mentale une priorité et en posant des gestes significatifs qui auront un impact dans la vie des personnes touchées.

Maintenant, les familles espèrent que la ministre de la Santé et des Services sociaux, Sonia Bélanger, passera de la parole aux actes dès la reprise des travaux parlementaires avec des ajustements à la Loi P-38. Son prédécesseur, monsieur Lionel Carmant, avait entrepris une réforme de la Loi P-38 attendue depuis plus de 25 ans par les familles, une réforme que la ministre doit déposer le plus rapidement possible.

CAP santé mentale rappelle que le gouvernement Legault et Santé Québec doivent intervenir pour mettre fin au phénomène des portes tournantes en santé mentale et pour réduire les drames intrafamiliaux avec des ajustements à la Loi P-38 ainsi qu'aux pratiques en situation de crise. Les familles, qui sont aux premières loges pour accompagner au quotidien et souvent à vie les personnes ayant un trouble de santé mentale, doivent être mieux écoutées, informées, impliquées et soutenues en situation de crise.

« La série Je suis là nous confronte à la réalité : il y a urgence d'agir en santé mentale ! Le gouvernement doit agir en assurant un meilleur accès aux soins en santé mentale dans la communauté, en apportant des ajustements à la Loi P-38 pour prévenir les drames, en rendant le système de santé et de justice plus simple, plus accessible et plus humain et en mettant en priorité le droit aux soins, à la vie, à la dignité, à la sécurité de la personne ainsi que de son entourage. Il faut agir en prévention lorsqu'une personne a perdu contact avec la réalité en raison de sa maladie mentale afin qu'elle retrouve rapidement sa capacité d'autodétermination, avant que s'installe un danger grave et qu'elle pose un geste irréparable. Les familles sont essoufflées et le gouvernement Legault doit mieux les soutenir ! », a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général de CAP santé mentale.

À propos de CAP santé mentale

Actif depuis 1985, CAP santé mentale regroupe 53 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien psychosocial aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement les services suivants : information, entraide, soutien professionnel, accompagnement, formations et répit. Fort de son expertise unique au Québec, CAP santé mentale demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 30 000 proches annuellement.

