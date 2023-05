Nomination de la présidente fondatrice du Comité de suivi des progrès de la Commission des pertes massives

OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - En avril 2020, la vie d'innombrables Néo-Écossais a été bouleversée à jamais par la pire fusillade de l'histoire de notre pays. Cela fait trois ans que nous avons perdu Tom Bagley, Kristen Beaton et son enfant, Jamie Blair, Greg Blair, Joy Bond, Peter Bond, Lillian Campbell Hyslop, Corrie Ellison, Gina Goulet, Lisa McCully, Dawn Madsen, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins, Heather O'Brien, Jolene Oliver, Emily Tuck, Aaron Tuck, la gendarme Heidi Stevenson, Joey Webber, Elizabeth Joanne Thomas et John Joseph Zahl. Nous nous souvenons d'eux.

Le 30 mars 2023, la Commission des pertes massives (la Commission), la commission d'enquête publique indépendante créée pour examiner la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse en avril 2020, a publié son rapport final. Ce rapport présente les enseignements tirés de cet événement et des recommandations visant à prévenir de tels incidents et à y répondre à l'avenir, ainsi qu'à renforcer la sécurité des collectivités.

Aujourd'hui, le ministre fédéral de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, et le procureur général et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Brad Johns, ont annoncé la nomination de Linda Lee Oland à titre de présidente fondatrice du Comité de suivi des progrès (CSP).

Le rapport final de la Commission invitait les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse à mettre en place un organisme indépendant chargé de suivre les progrès réalisés par les deux gouvernements dans le cadre de la mise en œuvre des importantes conclusions du rapport. Le CSP jouera ce rôle essentiel et favorisera la mobilisation et la transparence dans le cadre de la collaboration entre le Canada, la Nouvelle-Écosse et d'autres partenaires en vue de faire avancer ce travail essentiel.

Le mandat de Mme Oland à titre de présidente fondatrice est d'une durée initiale d'un an. Au cours de cette période, Mme Oland consultera des représentants d'organisations visées par les recommandations et les conclusions de la Commission, ainsi que d'autres personnes et organisations intéressées dans le but de dresser une liste des membres proposés pour le CSP et de la présenter aux deux gouvernements.

En reconnaissant l'impact dévastateur de cette tragédie sur les familles et les collectivités, la présidente fondatrice veillera à ce que les travaux du CSP soient guidés par des principes tenant compte des traumatismes et axés sur les victimes.

En tant que présidente fondatrice, Mme Oland dirigera le CSP afin de surveiller la mise en œuvre des principales conclusions de la Commission en favorisant les discussions et les relations avec divers forums, en assurant la liaison avec les provinces et les territoires, en recherchant un consensus entre les partenaires et en saisissant les occasions de soutenir le travail des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse en vue de renforcer la sécurité dans les collectivités.

En plus de la nomination d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada continue à réaliser des progrès dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre les recommandations du rapport. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déjà apporté des changements importants concernant les alertes d'urgence, les ressources des équipes d'intervention d'urgence, les communications radio et le bien-être du personnel. Ces changements sont présentés sur le site Web de la GRC. Le gouvernement du Canada continue également à respecter son engagement de mettre fin à la violence fondée sur le sexe par le biais du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe récemment lancé et de la stratégie fédérale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« Nous continuons à faire preuve de solidarité avec les familles et les communautés de Portapique et de Truro. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse sont déterminés à travailler ensemble pour faire en sorte qu'une tragédie aussi insensée ne se reproduise plus jamais. Nous sommes convaincus que Mme Oland, une ancienne juriste respectée et une Néo-Écossaise, jouera un rôle essentiel dans le traitement des recommandations du rapport final de la Commission des pertes massives et dans le soutien des réformes de la GRC, lesquelles sont nécessaires pour rétablir la confiance au sein de la communauté. »





- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Le gouvernement du Canada reste ferme dans sa solidarité avec les familles et les personnes touchées par la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse en avril 2020. Avec la nomination de la juge Oland, nous continuons à donner suite aux recommandations formulées par la Commission des pertes massives. Nous sommes convaincus que le leadership de la juge Oland permettra de tenir les Canadiens informés alors que le gouvernement traduit les recommandations de la Commission en actions concrètes et en politiques nécessaires pour veiller à ce qu'une tragédie aussi insensée ne se reproduise plus jamais dans notre pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre

« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à l'ancienne juge Oland dans ce rôle. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans le cadre de la collaboration de nos gouvernements et de la communauté en vue de réaliser des progrès continus en ce qui concerne les recommandations formulées dans le rapport final. Alors que la présidente fondatrice entre en fonction, je suis convaincu que son leadership et son travail avec les gouvernements et les personnes les plus touchées encourageront et soutiendront la responsabilisation. »

- L'honorable Brad Johns, ministre de la Justice et procureur général de la Nouvelle-Écosse

« Je suis honorée d'avoir été invitée à jouer un rôle dans les efforts visant à garantir la transparence et la responsabilité des mesures prises pour donner suite aux recommandations du rapport final de la Commission des pertes massives. Il s'agit d'un travail extrêmement important qui aura une incidence sur la sécurité des Canadiens et qui permettra aux personnes les plus touchées par ces événements de voir les progrès accomplis. »

- Ancienne juge Linda Lee Oland

Le 28 avril 2023, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un financement combiné de 18 millions de dollars sur deux ans pour aider à répondre aux besoins non comblés en matière de santé mentale et de soutien aux personnes en deuil dans les communautés touchées, comme le recommande le rapport final de la Commission.

Le 1 er mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures proposées pour renforcer le projet de loi C-21. Ces mesures ont été proposées à la suite de la mobilisation des Canadiens dans l'ensemble du pays. Parmi ces personnes figuraient des survivants de la violence armée, des chasseurs et des trappeurs, des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que des habitants des zones rurales et du Nord. Elles résultent également de conversations approfondies avec les parlementaires. En outre, les mesures correspondent à la contribution d'experts dans le domaine. Plus important encore, les modifications proposées sont conformes aux recommandations formulées par la Commission des pertes massives.

Le 9 novembre 2022, les ministres responsables de la condition féminine aux échelons fédéral, provincial et territorial ont approuvé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe (VFS). Le plan d'action national est un cadre stratégique d'action au sein des juridictions et entre elles, visant à soutenir les victimes, les survivants et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence. Des accords de financement bilatéraux sont en cours de négociation avec les provinces et les territoires pour les aider à mettre en œuvre le plan d'action national.

La Commission des pertes massives a été officiellement créée après la publication d'un décret par le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse le 21 octobre 2020.

