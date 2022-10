Nomination de la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts - Collaborons au potentiel de développement des forêts privées du Québec

LONGUEUIL, QC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) tient à féliciter la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, et lui offre son entière collaboration afin de travailler sur des politiques qui permettront d'assurer le développement harmonieux des multiples potentiels que recèle la forêt privée.

Très prochainement, la ministre devra se positionner sur des orientations politiques qui guideront l'évolution du secteur forestier. Or, la cohérence de l'action gouvernementale sera déterminante pour assurer le développement des activités de production de bois et d'aménagement de la forêt privée dans le respect des enjeux de protection de l'environnement.

À cet effet, la FPFQ est d'avis que quatre éléments essentiels permettront de soutenir les propriétaires forestiers qui désirent mettre en valeur leurs boisés selon ces préceptes, soit accroître les mesures de soutien à la sylviculture, sécuriser l'accès aux marchés pour le bois des forêts privées, améliorer la productivité du secteur puis favoriser l'adoption des meilleures pratiques environnementales.

« La ministre pourra compter sur la collaboration des 134 000 propriétaires forestiers québécois qui pourront ainsi mettre à profit leur patrimoine, leur savoir-faire et leur dynamisme afin de contribuer au développement durable des forêts privées », a indiqué le président de la FPFQ, M. Gaétan Boudreault.

Rappelons que les forêts privées qui entourent les villes et villages représentent 17 % de toutes les forêts productives du Québec, qu'elles assurent 21 % de l'approvisionnement en bois rond des usines de transformation, qu'elles génèrent un chiffre d'affaires de 4,3 G$ en activité de récolte et de transformation du bois, et qu'elles constituent un abri inestimable pour la biodiversité.

