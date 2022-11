Nomination de Fady Dagher au SPVM- Réaction de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - « Nous avons été informés en fin de journée de la nomination de M. Fady Dagher, actuel chef de police du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), à titre de chef de police du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Au sein du SPAL, avec le travail de son équipe et le concours de l'ensemble du corps policier, M. Dagher a contribué à implanter une vision de concertation unique au Québec qui est, selon nous, LA vision d'avenir, dont l'agglomération de Longueuil est devenue le porte-étendard. Il laisse par ailleurs un service de police en santé, avec une relève solide et un bilan enviable sur le plan de la criminalité sur le territoire.

Nous tenons à remercier M. Dagher pour tout le travail accompli durant les cinq dernières années et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Nous sommes convaincus que cette nomination consolidera le lien entre les agglomérations de Montréal et de Longueuil, et voyons d'un très bon œil l'exportation de cette nouvelle culture policière, au bénéfice de la grande région métropolitaine et du Québec en entier.

La nomination de M. Dagher au sein du SPVM sera officialisée dans les prochaines semaines. Dans l'intervalle, nous travaillerons à la mise en place d'un plan de transition au sein du SPAL, dont les détails seront communiqués ultérieurement », a mentionné Catherine Fournier, présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil.

