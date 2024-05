Nomination de Dr Stanley Vollant au conseil d'administration de Santé Québec : À la croisée des chemins vers un accès amélioré pour tous

WENDAKE, QC, le 22 mai 2024 /CNW/ - La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) est fière de la nomination de Dr Stanley Vollant, médecin-conseil en santé publique pour la CSSSPNQL, à titre de membre du conseil d'administration de Santé Québec, la nouvelle société d'État qui vise l'amélioration de l'accès au système de santé et des services sociaux et de l'expérience patient. Sa vaste expérience et ses connaissances des Premiers Peuples seront mises au profit de toute la société au Québec et contribueront sans contredit à atteindre cet objectif.

« Je suis prêt à relever ce nouveau défi en complémentarité avec les autres membres du conseil d'administration, et je vois favorablement les changements positifs auxquels j'aurai l'occasion de contribuer pour l'ensemble de la population, tout en donnant une voix à mes frères et à mes sœurs des Premières Nations », a indiqué Stanley Vollant.

« Cette nomination représente une étape importante vers l'exercice de notre autodétermination en matière de santé et de services sociaux, en donnant la parole à notre peuple et en veillant à ce que les priorités soient également établies en fonction de la vision du monde des Premières Nations », a ajouté Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

Le conseil d'administration de Santé Québec est composé de quinze membres, il est comme prévu dans la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État et la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux.

SOURCE Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements: Maude Sigouin, Conseillère en communications et médias sociaux, [email protected], Cell. : 418-930-0735, Bureau : 418-842-1540, poste 2307