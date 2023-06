Élargit l'expertise dans l'ensemble du secteur alimentaire et réaménage l'objectif de diversité des sexes du Conseil

MARKHAM, ON, le 30 juin 2023 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « société ») (TSX : PET), le principal détaillant spécialisé canadien d'aliments pour animaux de compagnie et de fournitures connexes, est heureux d'annoncer la nomination de Danielle Barran au conseil d'administration (le « conseil ») à compter du 2 juillet 2023. Mme Barran et Lawrence Molloy, qui a été élu au conseil à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Pet Valu, tenue le 9 mai 2023, succèdent à Rick Puckett et à Steven Townsend, qui se ont pris leur retraite du conseil.

Mme Barran possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie nord-américaine des aliments et des boissons, et occupe actuellement le poste de présidente des divisions nord-américaines pomme de terre et Canada de McCain Foods. Elle est une dirigeante axée sur les résultats, reconnue pour son leadership authentique, ses capacités de transformation opérationnelle et sa façon de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion. Avant de se joindre à McCain Foods en 2018, Mme Barran a occupé plusieurs postes de direction à J.M. Smucker Company sur une période de 16 ans, y compris des rôles de leadership dans ses activités liées aux animaux de compagnie, au café et aux aliments naturels. En tant que vice-présidente de la stratégie commerciale de la division des animaux de compagnie, elle a établi le programme de croissance stratégique pour des marques pour animaux de compagnie emblématiques comme Meow Mix®, Natural Balance® et Milk-Bone®. Mme Barran est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Ivey Business School de l'Université Western et d'un titre ICD.D.

« Nous sommes ravis que Danielle se joigne à notre conseil d'administration, a déclaré Richard Maltsbarger, président et chef de la direction de Pet Valu. Elle possède une vaste expérience de produits de consommation emballés réputés, notamment les produits pour animaux de compagnie, un œil attentif pour le marketing consommateur de ces marques auprès des consommateurs et élargit l'expérience de notre conseil à l'ensemble du secteur alimentaire. »

« Je suis ravie de me joindre au conseil d'administration de Pet Valu et d'appuyer l'entreprise dans sa prochaine étape de croissance, a déclaré Mme Barran. Avec une marque réputée connue partout au Canada, Pet Valu se trouve dans une position unique pour profiter de la croissance de l'industrie résiliente des animaux de compagnie. Je me réjouis à l'idée de mettre à profit mon expérience dans l'industrie des animaux de compagnie pour appuyer la gestion d'une croissance durable et rentable à long terme. »

« Nous sommes également heureux que Pet Valu atteigne à nouveau son objectif en matière de diversité des genres au sein du conseil grâce à la nomination de Danielle, a poursuivi M. Maltsbarger. La diversité à tous les niveaux de gestion et de gouvernance est un élément clé de notre succès continu qui nous permet de prendre des décisions stratégiques éclairées qui correspondent mieux à nos diverses populations de clients et de franchisés. »

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le chef de file des détaillants canadiens spécialisés en aliments et autres fournitures et accessoires pour animaux de compagnie, avec plus de 700 emplacements appartenant à la société ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu obtient la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle compétent, des produits de première qualité et un service attentionné en magasin. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques haut et très haut de gamme, des marques renommées offrant des produits sains et naturels, ainsi que des marques privées primées. Pour en savoir plus, visitez www.petvalu.ca.

Déclarations prospectives et autres mises en garde

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la Société à l'égard d'événements futurs. Les informations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 6 mars 2023. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les informations prospectives. Sauf indication contraire ou si le contexte l'indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date de ce communiqué et Pet Valu ne s'engage aucunement à mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'expressément requis en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières.

