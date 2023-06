Nomination de Daniel Vigneault au poste de président-directeur général adjoint de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

QUÉBEC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de Daniel Vigneault à titre de président-directeur général adjoint de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQ-UL). Il entre en fonction aujourd'hui même, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire notamment d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke et de plusieurs diplômes de gestion, dont une maîtrise de l'École nationale d'administration publique, monsieur Vigneault a d'abord été infirmier pendant quelques années, tout en assumant des responsabilités de gestion, notamment à l'IUCPQ-UL, de 2000 à 2008. Après avoir été gestionnaire au service de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale pendant sept ans, il a occupé à partir de 2015 divers postes de haut niveau à l'IUCPQ-UL, dont celui de directeur administratif des services professionnels, de 2020 jusqu'à maintenant.

« Monsieur Vigneault, qui est bien au fait des grands enjeux cliniques et administratifs de l'IUCPQ-UL en raison des nombreuses années qu'il a passées dans cet établissement, est un candidat de choix pour ce poste important. Je suis persuadé que sa grande expérience, en plus de ses qualités indubitables de gestionnaire et de mobilisateur, saura venir en appui à la haute direction, et suscitera la collaboration des équipes, au bénéfice des usagers de cet établissement incontournable de notre réseau de santé et de services sociaux. »

