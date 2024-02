MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de Numana est heureux d'annoncer la nomination de madame Catherine Gentilcore à titre de nouvelle présidente-directrice générale. Cette nomination a pris effet le 5 février dernier. Madame Gentilcore succède à monsieur François Borrelli, qui continuera de jouer un rôle essentiel au sein de l'organisme en se concentrant sur des dossiers stratégiques.

Madame Gentilcore est une gestionnaire reconnue et aguerrie du domaine du marketing. Elle a notamment travaillé au quotidien Le Devoir, pour l'Opéra de Montréal et à C2 Montréal, où elle s'est démarquée par son engagement envers la marque, ses stratégies de ventes et marketing et son leadership et sa gratitude envers ses employés. Au fil de sa carrière, elle a obtenu différentes distinctions notoires aux Grands Prix Boomerang et aux North American Digital Media Awards. Sa vision stratégique et sa compréhension approfondie du marché en font le choix idéal pour guider Numana dans la réalisation de sa mission.

« J'ai eu un véritable coup de cœur avec Numana en prenant connaissance des défis excitants qui seront à relever dans les prochaines années. Les succès de Numana, comme le déploiement d'un banc d'essai de communication quantique, son engagement envers les entreprises d'ici et le soutien qu'elle apporte aux acteurs de changement dans leurs relations avec les partenaires gouvernementaux ou privés sont autant de facteurs qui m'inspirent à mettre mon expertise et ma passion au profit de l'organisme », a confié madame Gentilcore.

Principaux mandats

Numana est un organisme qui agit comme macro-accélérateur technologique en créant des opportunités d'affaires et des occasions d'échanges entre le milieu preneur, les acteurs du monde des affaires et la communauté des technologies. Sa mission est d'agir comme catalyseur de croissance pour les entreprises du Québec par la mise en place de projets structurants misant sur l'innovation technologique et visant à accroître le mieux-être de la population québécoise.

Parmi ses principaux mandats, la nouvelle présidente-directrice générale pilotera au cours des prochaines années le déploiement du banc d'essai de communication quantique accessible à Montréal, à Québec et dans la zone d'innovation DistriQ à Sherbrooke. Ce projet annoncé l'automne dernier représente des investissements de 10 millions de dollars des gouvernements du Québec et du Canada. On prévoit de belles retombées pour les entreprises et on s'attend à ce que la communication quantique ait un grand impact sur la société et l'économie du Québec et du Canada.

Plan d'action et priorités pour 2024

Madame Gentilcore dirigera Numana vers une nouvelle ère de croissance et d'innovation en se concentrant sur quatre axes : rayonner, catalyser, accélérer et structurer.

Dans les réflexions (think tank) et sous les axes « rayonner » et « catalyser », les principales études porteront sur les quartiers empathiques, le métavers, les réseaux de nouvelle génération, la santé préventive et la technologie (entrepreneuriat et intelligence artificielle).

Dans les projets structurants qui seront poursuivis au cours des prochaines années, il y aura un réseau des laboratoires vivants en santé et vieillissement de la population, une participation au développement des villes résilientes et d'avenir au Québec, les Cercles Numana (des communautés de pratique en développement régional), le banc d'essai en communication quantique KIRQ, la promotion de la connectivité 5G+ et le développement de la plateforme SymbiotiQ.

Passer le flambeau

« Passer le flambeau à madame Gentilcore marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Numana. Je suis confiant que son leadership dynamique conduira l'organisme vers de nouveaux sommets, et je suis ravi de continuer à contribuer à des initiatives stratégiques qui façonneront notre avenir », a souligné monsieur François Borrelli, président-directeur général sortant de Numana.

Le conseil d'administration se prononce

« L'ensemble du conseil d'administration se réjouit de cette transition et est confiant que ces changements renforceront le rayonnement de Numana auprès de ses parties prenantes et de ses publics cibles. Le conseil d'administration est convaincu que la nomination de madame Gentilcore apportera une direction stratégique solide à Numana. Nous sommes reconnaissants envers François pour son leadership exceptionnel, et nous sommes impatients de travailler avec madame Gentilcore pour assurer un avenir prospère à notre organisation », d'affirmer le président du conseil d'administration de Numana, Jean-Philippe Paradis.

À propos de Numana

Numana est un macro-catalyseur d'écosystèmes technologiques. Avec nos partenaires, nous réunissons les gens qui innovent afin de créer plus de valeur pour l'industrie des technologies et pour tout le Québec. Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consultez le https://numana.tech/.

