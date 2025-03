Nomination de Benoit Glorieux à la direction de l'Arrondissement du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - Lors de la séance ordinaire du 10 mars, les membres du conseil du Sud-Ouest ont voté la nomination de Benoit Glorieux à titre de directeur de l'Arrondissement. Il a amorcé son nouveau mandat à compter de cette date.

Fort d'une impressionnante carrière de près de 30 ans au service de la Ville et de son agglomération, où il a démontré une expertise approfondie et diversifiée dans le domaine municipal, Benoit Glorieux était jusqu'à récemment directeur de l'Arrondissement du Sud-Ouest par intérim. De 2021 à 2024, Benoit Glorieux était à la tête de la Direction des services administratifs du Sud-Ouest poste qu'il a occupé également à Lachine, au Plateau-Mont-Royal et à Dorval. Il a également occupé le poste de directeur par intérim du Service de la performance organisationnelle et y a piloté la réalisation de chantiers majeurs, dont notamment la création de la première plateforme municipale de transbordement de sols d'excavation au Québec, un modèle unique orienté vers l'économie circulaire.

Détenteur d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université du Montréal, M. Glorieux s'intéresse, dès son arrivée dans le Sud-Ouest, à opérer une gestion inclusive de la prestation de service de proximité aux citoyenn(e)s et au maintien des actifs, le tout mené avec rigueur dans un contexte de ressources financières limitées. Il exerce un rôle stratégique et conseil auprès des directions de l'Arrondissement pour mieux incarner les valeurs du Sud-Ouest auprès, notamment, des populations vulnérables et favoriser ainsi l'inclusion et la diversité au sein des installations et du personnel.

« La nomination de Benoit Glorieux comme directeur d'arrondissement s'inscrit sous le signe de la continuité des objectifs fixés par le conseil d'arrondissement et la Direction générale de la Ville de Montréal. Cet homme d'expérience compte entre autres une trentaine d'années au service de la Ville et dans le monde municipal dont quatre ans au Sud-Ouest. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec ce gestionnaire pragmatique et dévoué qui vise à maintenir des services de qualité auprès de notre population. Nous sommes certains que Benoit Glorieux sera un solide pilier sur lequel nous pourrons nous appuyer pour mener à bien nos engagements auprès de notre monde », a commenté Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

