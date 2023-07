Nomination d'une direction à la tête du pôle sportif du Collège Universel!

GATINEAU, QC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le Collège Universel est ravi d'annoncer la nomination de Marco Pietroniro en tant que Directeur du pôle sportif. Cette nomination marque un tournant significatif dans l'évolution du programme Sport-Études de l'établissement.

Après ses débuts en 1986 avec les Draveurs de Trois-Rivières dans la LHJMQ, Marco Pietroniro a accumulé une expérience considérable en tant qu'entraîneur et directeur des opérations de hockey à différents niveaux. Il s'est illustré dans des postes clés notamment avec l'équipe du Québec lors des Jeux du Canada U16 de 2015, l'équipe nationale canadienne U17 pour la saison 2015-2016, les Sundogs de l'Arizona de la CHL, ainsi que les Foreurs de Val d'Or et le Drakkar de Baie-Comeau dans la LHJMQ.

Ses récents accomplissements en tant que Gestionnaire des Opérations de Hockey à la Bishop College School témoignent de son engagement en faveur de l'évolution des étudiants-athlètes, reposant sur une approche qui privilégie l'intégrité, l'éthique de travail et une philosophie d'entraînement positive.

Au sein du Collège Universel, Marco Pietroniro supervisera et coordonnera l'ensemble des programmes sportifs de l'établissement. Sa connaissance approfondie du développement des joueur et son expérience en matière de placement d'étudiants athlètes et de développement de nouveaux programmes seront des atouts inestimables pour la visibilité des étudiant.e.s-athlètes du Collège Universel. De plus, il se consacrera au développement d'une équipe junior de hockey qui viendra s'ajouter aux équipes existantes, afin d'offrir encore plus d'avantages aux athlètes hockeyeurs.

« Notre objectif est de centraliser les activités sportives au sein du Collège Universel, offrant ainsi aux étudiant.e.s athlètes une expérience enrichissante, accompagnée d'un plan de développement et de progression conçu pour leur réussite, tant sur le plan sportif que sur le plan d'études.", cite Marco Pietroniro, Directeur du pôle sportif du Collège Universel.

« Nous sommes ravis d'accueillir Marco à la tête de notre pôle sportif. Nous sommes convaincus que son expertise enrichie, sa contribution et son leadership, constitueront, un levier important pour le développement de nos étudiant.e.s-athlètes et le rayonnement de notre programme Sport-Études », souligne Saloua Zraida, Présidente Directrice Générale du Collège Universel.

Soulignons que le Collège Universel - Campus Gatineau offre un programme de Sport-Études unique dans la région de l'Outaouais, qui allie réussite académique et accomplissement sportif. Notre programme de hockey de type "Prep School" offre aux joueurs et joueuses de hockey l'opportunité de participer à près de 40 matchs de type "Showcase" par saison, non seulement au Québec, mais également dans d'autres provinces du Canada et aux États-Unis. Parallèlement, nos équipes de basketball et de soccer, tant masculines que féminines, compétitionnent au sein de la ligue RSEQ. Grâce à l'encadrement et l'enseignement personnalisés déployés par le Collège Universel, nous constatons avec fierté que nos étudiants-athlètes atteignent avec succès, chaque année, leurs objectifs académiques et sportifs.

