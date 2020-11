Nomination d'un nouveau directeur général et secrétaire à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Monsieur Bernier est diplômé de l'Université Laval en génie forestier et en administration. Il a occupé le poste de directeur des communications et de la formation continue à l'OIFQ au cours des 15 dernières années, où il a travaillé en étroite collaboration avec la direction générale, la présidence et le Conseil d'administration, notamment sur les dossiers de planification stratégique, des finances, des relations avec les membres et les partenaires ainsi que les positions élaborées au fil des années sur les principaux enjeux liés à la gestion forestière québécoise et à la pratique professionnelle.