Nomination d'un conseiller pour accompagner Sainte-Pétronille

QUÉBEC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce la désignation de M. Mario Caron pour accompagner la Municipalité du village de Sainte-Pétronille et la soutenir dans ses relations avec les citoyens.

Cette décision s'inscrit dans la foulée des constats du rapport de la Commission municipale du Québec (CMQ) et dans un esprit d'aide et de soutien à la Municipalité. La nomination de ce conseiller est possible grâce aux nouveaux pouvoirs issus de l'adoption, en juin, du projet de loi nº57, Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Les nouveaux outils législatifs visent entre autres à mieux soutenir les municipalités dans la résolution de conflits ou de situations difficiles avec la population.

M. Caron commencera son mandat d'une durée de 12 semaines le 16 septembre 2024 afin de conseiller la Municipalité dans la préparation de ses séances et lors du déroulement de celles-ci ainsi que dans ses relations avec les citoyennes et les citoyens. Il a été nommé pour ses compétences et sa vaste expérience d'une quarantaine d'années dans le milieu municipal à titre de directeur général d'une MRC et de municipalités locales.

Il pourra notamment, de manière neutre, entendre toutes les parties impliquées telles que les citoyens, les élus et les employés et émettre des recommandations au conseil municipal au bénéfice de la collectivité. Celles-ci pourraient, par exemple, inclure des méthodes pour encadrer le respect lors des séances du conseil municipal, la gestion des plaintes et des demandes d'accès à l'information, les séances d'information publique, etc.

Par ailleurs, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) poursuit la démarche d'accompagnement auprès des membres du conseil municipal à laquelle ces derniers ont adhéré.

Citation :

« Chaque jour, je constate l'importance que joue le palier municipal sur la qualité de vie des citoyens. Le maintien d'une saine relation et d'une culture de collaboration basées sur l'échange entre les élus et les citoyens est essentiel. Les récentes modifications législatives me permettent maintenant d'agir concrètement en ce sens. C'est pourquoi je nomme aujourd'hui une personne neutre et indépendante pour conseiller Sainte-Pétronille dans ses relations avec ses citoyens. Le soutien de M. Caron s'ajoute à l'accompagnement déjà en cours offert par le MAMH pour faciliter le fonctionnement du conseil municipal. Ces deux mandats sont complémentaires et je suis persuadée que ces mesures permettront de dénouer la situation au bénéfice de la population. »Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

La CMQ a rendu public en mai dernier, un rapport dans lequel elle recommandait à la Municipalité de : déposer son rapport à la première séance ordinaire du conseil municipal; se doter d'une politique de relation avec les médias qui exclut clairement tout lien entre la couverture médiatique et le financement ou l'achat de publicités; demander l'accompagnement du MAMH pour la soutenir dans la préparation de ses séances et de la conseiller dans le cadre de ses relations avec les citoyens.

La Loi édictant la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal prévoit maintenant que la ministre peut désigner une personne pour conseiller un organisme municipal dans la préparation de ses séances, lors du déroulement de celles-ci et dans le cadre de ses relations avec les citoyens.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746