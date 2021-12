MONTRÉAL et QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) a le plaisir de vous informer de la nomination d'Isabelle Boucher à la tête de la Direction de l'administration de l'INRS. Madame Boucher occupera le poste de façon intérimaire du 1er au 28 février 2022, puis officiellement le 1er mars 2022, pour un mandat de cinq ans. Sa nomination a été entérinée par le conseil d'administration de l'INRS lors de sa séance du 8 décembre 2021.

« Gestionnaire de haut niveau, sa connaissance du contexte universitaire québécois, de son cadre réglementaire et légal ainsi que son expérience en développement de la recherche lui confèrent des atouts incomparables pour l'accomplissement de la mission de l'INRS. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

Le parcours d'Isabelle Boucher

Vice-présidente à l'administration de l'Université du Québec (UQ) depuis 10 ans, Isabelle Boucher avait les responsabilités financières, informationnelles, matérielles et immobilières du siège social. Elle participait aussi de manière active à la gouvernance de l'UQ et de son réseau qui compte 10 établissements au Québec, dont l'INRS. Auparavant, elle y a exercé les fonctions de conseillère principale à la présidence (de 2009 à 2011), d'adjointe au vice-président à l'enseignement et à la recherche (de 2006 à 2009) et de coordonnatrice de projet (2005-2006).

Elle a évolué au sein de la fonction publique québécoise comme conseillère en développement de la recherche de 2002 à 2005 et connaît les processus liés au milieu gouvernemental et à son administration.

Isabelle Boucher est également reconnue pour son analyse fine des enjeux complexes, sa créativité dans la recherche de solutions, sa souplesse et son approche collaborative.

Détentrice d'un doctorat en microbiologie de l'Université Laval (2003), elle y a réalisé par la suite une maîtrise en administration des affaires (2012). Isabelle Boucher compte aussi à son actif de nombreuses implications professionnelles et paraprofessionnelles. Elle est, entre autres, membre du conseil d'administration des Presses de l'Université du Québec depuis 2009.

La nouvelle directrice est aussi impliquée, à différents niveaux, comme membre du conseil d'administration du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) depuis 2012 et de l'Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU) depuis 2015. Elle a également été membre du CA de La Capitale assurances générales de 2018 à 2020.

L'ensemble de la communauté souhaite la bienvenue à Isabelle Boucher et lui transmet ses meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions à l'INRS.

À propos de l'INRS

L' INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement , Énergie Matériaux Télécommunications , Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie . Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

