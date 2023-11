MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination d'Éric Jacob à titre de directeur général du contrôle des marchés. M. Jacob agissait à titre de directeur général par intérim depuis le 17 mars 2023, tout en continuant d'exercer ses responsabilités de surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution.

Éric Jacob (Groupe CNW/Autorité des marchés financiers)

M. Jacob a occupé différents postes de direction depuis qu'il s'est joint à l'Autorité, en 2008. Il a notamment dirigé plusieurs équipes de la Direction générale du contrôle des marchés (la « DGCM ») durant une dizaine d'années, avant d'être appelé à superviser les activités de la Surintendance de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution (la « SACED »), en 2021.

« Éric prend les rênes de la DGCM avec un bagage de connaissances et d'expériences étoffé, comme en témoignent son travail engagé à la tête de diverses unités et son importante feuille de route à l'Autorité », a précisé le président-directeur général de l'Autorité, Yves Ouellet. « Son expertise reconnue du secteur, sa vision structurante et son approche mobilisatrice apporteront une valeur significative à l'équipe de la DGCM ainsi qu'à la grande équipe de l'Autorité. »

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'entrevois mes nouvelles responsabilités, conscient de l'évolution rapide des marchés et des nouveaux enjeux que cela apporte », a déclaré pour sa part Éric Jacob. « La DGCM occupe une place stratégique dans la mission de l'Autorité en veillant à l'intégrité du secteur financier en collaboration avec les équipes et les partenaires. »

La nomination d'Éric Jacob sera en vigueur à compter du 13 novembre 2023. Dans l'intervalle, M. Jacob assumera l'intérim de la SACED. Il veillera ainsi à la continuité des projets en cours, en étroite collaboration avec l'équipe de direction et ses collègues de la surintendance.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

X (Twitter) : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers