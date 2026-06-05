Nomination d'Alexandre Shee au conseil d'administration de l'AMF et renouvellement du mandat de trois membres

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le conseil des ministres du gouvernement du Québec a annoncé, le 3 juin 2026, la nomination d'Alexandre Shee en tant que membre du conseil d'administration (conseil) de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le même jour, il a également annoncé la reconduction dans leur mandat respectif de trois autres membres du conseil, soit Jacqueline Codsi, Hajar Jerroumi et Miville Tremblay, pour une période de quatre ans chacun, et ce, à compter du 22 juin prochain.

Alexandre Shee est un avocat et entrepreneur en résidence à Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle. Il détient une expertise reconnue de l'écosystème technologique et de la transformation numérique et stratégique des entreprises.

Me Shee est nommé en remplacement de Nicole Gadbois-Lavigne, qui se retire du conseil après une implication de plus de dix années au service de l'AMF. Elle avait été nommée au Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) de l'AMF en mai 2016. Rappelons que le CCRA a été remplacé par l'actuel conseil de l'AMF en décembre 2021.

« Nous sommes heureux d'accueillir Alexandre Shee parmi les membres du conseil. L'ajout d'un membre détenant une expertise en droit des valeurs mobilières et des technologies liées à l'intelligence artificielle rehaussera la complémentarité de notre conseil. Nous tenons également à souligner les nombreuses années de service de Nicole Gadbois-Lavigne ainsi que son engagement remarquable au sein de l'organisation. Je la remercie pour l'apport précieux de ses conseils », a déclaré Robert Panet-Raymond, président du conseil.

Le conseil de l'AMF est aujourd'hui composé de Robert Panet-Raymond, président, Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF et membre non indépendant, Marie-Claude Beaulieu, Jacqueline Codsi, présidente du comité des ressources humaines, Anne-Marie Croteau, Jean Dagenais, Manon Débigaré, Hajar Jerroumi, Guy Langlois, président du comité d'audit, Alexandre Shee, Tanya Sirois et Miville Tremblay, président du comité de gouvernance et d'éthique.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers